مادبا: إطلاق مشروع أدوار تنتظرنا في هيئة شباب كلنا الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 18 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن بمادبا اليوم السبت، المرحلة الثالثة من المشروع التدريبي الحواري"أدوار تنتظرنا" الذي يهدف إلى إيجاد قيادات شبابية أردنية قادرة على إحداث التغيير.

وقال منسق الهيئة بمادبا الدكتور حسن الشوابكة، إن المشروع يسعى إلى زيادة وعي الشباب بمختلف القضايا والتحديات الوطنية، وتعزيز ثقافة الحوار السياسي لديهم وتعزيز مشاركتهم بمختلف القضايا المحلية وربطهم مع مراكز وبيوت الخبرة الرسمية والأهلية وصناع القرار، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية بالانفتاح على الأراء والأفكار المختلفة، وقيادة حوار وطني شبابي يسلط الضوء على مختلف التحديات الوطنية، ويستهدف الشباب الأردني ضمن الفئة العمرية 18-35 عاما.

وأشار إلى اختيار 45 شابا وشابة من محافظات الوسط من الشباب الذين لديهم مشاركات في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والريادية المشاركين بالمرحلتين الأولى والثانية، ليتلقوا تدريبات عملية حول المبادئ الدستورية والأنظمة السياسية، والسلطات الدستورية في الأردن واختصاصها وآليات عملها، ونظرية المواطنة بين الواقع والتطبيق وغيرها.

وأضاف انه يلي هذه المرحلة تنفيذ الجلسات النقاشية التي ستعقد من قبل الميسرين حيث سيتم تنفيذ (5-6) جلسات على مستوى كل محافظة من قبل فريق الميسرين داخل محافظاتهم باستخدام المهارات التدريبية المكتسبة لديهم بعد خضوعهم للتدريبات المتخصصة، واجتيازهم مراحل التدريب كافة.

--(بترا)

ج ب/ف ق

18/11/2023 16:17:19