مادبا: إطلاق مشروع أدوار تنتظرنا في هيئة شباب كلنا الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 18 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن بمادبا اليوم السبت، المرحلة الثالثة من المشروع التدريبي الحواري"أدوار تنتظرنا" الذي يهدف إلى إيجاد قيادات شبابية أردنية قادرة على إحداث التغيير.
وقال منسق الهيئة بمادبا الدكتور حسن الشوابكة، إن المشروع يسعى إلى زيادة وعي الشباب بمختلف القضايا والتحديات الوطنية، وتعزيز ثقافة الحوار السياسي لديهم وتعزيز مشاركتهم بمختلف القضايا المحلية وربطهم مع مراكز وبيوت الخبرة الرسمية والأهلية وصناع القرار، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية بالانفتاح على الأراء والأفكار المختلفة، وقيادة حوار وطني شبابي يسلط الضوء على مختلف التحديات الوطنية، ويستهدف الشباب الأردني ضمن الفئة العمرية 18-35 عاما.
وأشار إلى اختيار 45 شابا وشابة من محافظات الوسط من الشباب الذين لديهم مشاركات في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والريادية المشاركين بالمرحلتين الأولى والثانية، ليتلقوا تدريبات عملية حول المبادئ الدستورية والأنظمة السياسية، والسلطات الدستورية في الأردن واختصاصها وآليات عملها، ونظرية المواطنة بين الواقع والتطبيق وغيرها.
وأضاف انه يلي هذه المرحلة تنفيذ الجلسات النقاشية التي ستعقد من قبل الميسرين حيث سيتم تنفيذ (5-6) جلسات على مستوى كل محافظة من قبل فريق الميسرين داخل محافظاتهم باستخدام المهارات التدريبية المكتسبة لديهم بعد خضوعهم للتدريبات المتخصصة، واجتيازهم مراحل التدريب كافة.
--(بترا)
ج ب/ف ق
18/11/2023 16:17:19
MENAFN18112023000117011021ID1107450529
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