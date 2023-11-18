مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين للاحتلال بمدرستي الفاخورة وتل الزعتر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 تشرين الثاني (بترا)- ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مجزرة جديدة في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في مخيم جباليا شمال غزة، أدت إلى استشهاد عشرات الأطفال والنساء.
وقالت مصادر طبية، إن عشرات الشهداء وصلوا إلى المستشفى الاندونيسي، بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين" الأونروا" والتي تؤوي آلاف النازحين شمال قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة بغزة، إن المجزرتين إدت إلى استشهاد وإصابة المئات، فيما قالت مصادر إعلامية، إن عدد الشهداء قد يصل إلى 200 شهيد، ومئات الجرحى والمصابين.
وكانت مدرسة الفاخورة تعرضت في الرابع من الشهر الحالي إلى قصف مباشر من طائرات الاحتلال، ارتقى خلالها 12 فلسطينيا على الأقل، وأصيب 54 بجروح.
--(بترا)
رصد/رس/ ن ح/ف ق
18/11/2023 16:16:48
MENAFN18112023000117011021ID1107450528
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