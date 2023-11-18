مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين للاحتلال بمدرستي الفاخورة وتل الزعتر

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 تشرين الثاني (بترا)- ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مجزرة جديدة في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في مخيم جباليا شمال غزة، أدت إلى استشهاد عشرات الأطفال والنساء.

وقالت مصادر طبية، إن عشرات الشهداء وصلوا إلى المستشفى الاندونيسي، بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين" الأونروا" والتي تؤوي آلاف النازحين شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن المجزرتين إدت إلى استشهاد وإصابة المئات، فيما قالت مصادر إعلامية، إن عدد الشهداء قد يصل إلى 200 شهيد، ومئات الجرحى والمصابين.

وكانت مدرسة الفاخورة تعرضت في الرابع من الشهر الحالي إلى قصف مباشر من طائرات الاحتلال، ارتقى خلالها 12 فلسطينيا على الأقل، وأصيب 54 بجروح.

--(بترا)

رصد/رس/ ن ح/ف ق

18/11/2023 16:16:48