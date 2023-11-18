الشعب المغربي يحيي الذكرى 68 لاستقلال بلاده

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني(بترا)- أحيا الشعب المغربي، اليوم السبت، الذكرى الـ 68 لاستقلال بلاده.

وفي بيان للسفارة المغربية بعمان، أكد القائم بالأعمال عادل اوسي حمو، أن "هذه المناسبة تعكس أسمى معاني التلاحم بين العرش والشعب المغربي بملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والانعتاق من الاستعمار".

وأضاف "هذه الذكرى المجيدة إحدى المنعطفات التاريخية، التي طبعت مسار المملكة، ومن أغلى الذكريات الوطنية الراسخة في قلوب الشعب المغربي؛ لما تحمله من دلالات عميقة وتضحيات جسام وأمجاد تاريخية خالدة، وما تمثله كذلك من رمزية ودلالات تجسد انتصار إرادة العرش والشعب والتحامهما الوثيق دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية".

وقال القائم بالأعمال إن ذكرى الاستقلال، تدعو للقيام بوقفة تأملية تربط تاريخ المغرب الغني بالأمجاد والمحطات المشرقة بمسيرة البناء والنهوض بتنمية كل أنحاء البلاد، بقيادة الملك المغربي محمد السادس.

--(بترا)

ص خ/ن ح

18/11/2023 16:07:19