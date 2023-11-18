التدريب المهني تطلق برنامج اللياقة البدنية والتوعية الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- تطلق مؤسسة التدريب المهني، غدا الأحد، المرحلة 13 من برنامج اللياقة البدنية والتوجيه والتوعية الوطنية في 18 معهدا من معاهد المؤسسة.

وينفذ البرنامج، بمشاركة 3 آلاف مدرب ومدربة من القوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي ومديرية الأمن العام، ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الولاء والانتماء للوطن.

وقال الناطق الإعلامي للمؤسسة، جميل القاضي، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن هدف البرنامج تعزيز الانتماء والمسؤولية الوطنية والولاء للقيادة الهاشمية، بناءً على استيعاب دروس وتجارب الثورة العربية الكبرى (نهضة العرب)، التي تشكل أساساً رئيسيًا للحفاظ على استقلال الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأضاف أن البرنامج يعزز روح المبادرة والانتماء لمتدربي ومنتسبي مؤسسة التدريب المهني، إضافة إلى التعرف العميق على الدور الذي قامت به القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لرفعة الأردن وضمان الأمن والاستقرار.

ويشمل البرنامج محاضرات توعوية تتناول تاريخ الأردن ودوره في الثورة العربية الكبرى، ومعارك الجيش العربي ودوره الوطني والتنموي، كما تسلط الضوء على قيم رسالة عمان، ومخاطر المخدرات والتطرف والعنف، إضافة إلى محاضرات عملية في الإسعافات الأولية والتوعية المرورية، واللياقة البدنية والتمارين الرياضية.

ويستمر البرنامج الذي يشارك فيه أكثر من 27 ألف متدرب ومتدربة في المراحل حتى نهاية كانون الأول المقبل.

--(بترا)

ع ف/ ن ح/ف ق

18/11/2023 15:49:49