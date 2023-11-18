التدريب المهني تطلق برنامج اللياقة البدنية والتوعية الوطنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- تطلق مؤسسة التدريب المهني، غدا الأحد، المرحلة 13 من برنامج اللياقة البدنية والتوجيه والتوعية الوطنية في 18 معهدا من معاهد المؤسسة.
وينفذ البرنامج، بمشاركة 3 آلاف مدرب ومدربة من القوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي ومديرية الأمن العام، ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الولاء والانتماء للوطن.
وقال الناطق الإعلامي للمؤسسة، جميل القاضي، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن هدف البرنامج تعزيز الانتماء والمسؤولية الوطنية والولاء للقيادة الهاشمية، بناءً على استيعاب دروس وتجارب الثورة العربية الكبرى (نهضة العرب)، التي تشكل أساساً رئيسيًا للحفاظ على استقلال الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية.
وأضاف أن البرنامج يعزز روح المبادرة والانتماء لمتدربي ومنتسبي مؤسسة التدريب المهني، إضافة إلى التعرف العميق على الدور الذي قامت به القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لرفعة الأردن وضمان الأمن والاستقرار.
ويشمل البرنامج محاضرات توعوية تتناول تاريخ الأردن ودوره في الثورة العربية الكبرى، ومعارك الجيش العربي ودوره الوطني والتنموي، كما تسلط الضوء على قيم رسالة عمان، ومخاطر المخدرات والتطرف والعنف، إضافة إلى محاضرات عملية في الإسعافات الأولية والتوعية المرورية، واللياقة البدنية والتمارين الرياضية.
ويستمر البرنامج الذي يشارك فيه أكثر من 27 ألف متدرب ومتدربة في المراحل حتى نهاية كانون الأول المقبل.
--(بترا)
ع ف/ ن ح/ف ق
18/11/2023 15:49:49
MENAFN18112023000117011021ID1107450526
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