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سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في سديروت

11/18/2023 2:26:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 18 تشرين الثاني (بترا)- سقطت طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مستوطنة سديروت المحاذية للحدود مع قطاع غزة.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية اليوم السبت، إن المسيرة من نوع "روخيف شمايم"، وسبب سقوطها لم يحدد حتى الآن، لكنها نقلت عن قوات الاحتلال زعمها أن السبب "ربما يكون خللا فنيا".
--(بترا)
م . ف/ن ح
18/11/2023 15:46:44

MENAFN18112023000117011021ID1107450525

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