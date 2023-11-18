سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في سديروت

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في سديروت
التاريخ
11/18/2023 2:26:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 18 تشرين الثاني (بترا)- سقطت طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مستوطنة سديروت المحاذية للحدود مع قطاع غزة.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية اليوم السبت، إن المسيرة من نوع "روخيف شمايم"، وسبب سقوطها لم يحدد حتى الآن، لكنها نقلت عن قوات الاحتلال زعمها أن السبب "ربما يكون خللا فنيا".
--(بترا)
م . ف/ن ح
18/11/2023 15:46:44
MENAFN18112023000117011021ID1107450525
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.