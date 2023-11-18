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منتخب الشباب لكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني غدا

11/18/2023 2:26:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، مع نظيره اللبناني مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في لقاء ودي استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل، بحثا عن مزيد من الفائدة.
وكان مدرب منتخبنا للشباب الهولندي بيتر ماينديرسما، استدعى 23 لاعبا، تأهبا لمواجهة نظيره اللبناني هم : سلامة علي، ومحمد الطرايرة، وعبدالله الشقران، وإبراهيم صبرة، وأيهم السمامرة، وصالح فريج، وعبد الرحمن الخضور، وعز الدين أبو عاقولة، وعز الدين أبو السعود، وعمر مرار، وعودة الفاخوري، ومحمد أبو السكر، ومحمد أحمد، ومحمد العصاد، ومحمود ذيب، ومؤمن الساكت، ونور الدين ياسين، وينال المحمود، ويوسف المقابلة، وأمين أبو خليفة، وعبدالله المنايصة، وأحمد خالد، وأحمد العتيبي.
--(بترا)
خ خ/ن ح/ف ق
18/11/2023 15:23:30

MENAFN18112023000117011021ID1107450524

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