منتخب الشباب لكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، مع نظيره اللبناني مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في لقاء ودي استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل، بحثا عن مزيد من الفائدة.
وكان مدرب منتخبنا للشباب الهولندي بيتر ماينديرسما، استدعى 23 لاعبا، تأهبا لمواجهة نظيره اللبناني هم : سلامة علي، ومحمد الطرايرة، وعبدالله الشقران، وإبراهيم صبرة، وأيهم السمامرة، وصالح فريج، وعبد الرحمن الخضور، وعز الدين أبو عاقولة، وعز الدين أبو السعود، وعمر مرار، وعودة الفاخوري، ومحمد أبو السكر، ومحمد أحمد، ومحمد العصاد، ومحمود ذيب، ومؤمن الساكت، ونور الدين ياسين، وينال المحمود، ويوسف المقابلة، وأمين أبو خليفة، وعبدالله المنايصة، وأحمد خالد، وأحمد العتيبي.
--(بترا)
خ خ/ن ح/ف ق
18/11/2023 15:23:30
MENAFN18112023000117011021ID1107450524
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