توقف تلفريك عجلون الأحد والاثنين بسبب الظروف الجوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية عن توقف استقبال زوار تلفريك عجلون يومي الأحد والاثنين المقبلين، بسبب الظروف الجوية السائدة.

وقالت في بيان اليوم السبت، إن العمل في التلفريك سيتم استئنافه عندما تتهيأ الفرصة للتشغيل، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد ذلك في حينه.

--(بترا)

م م/ ن ح/ف ق

18/11/2023 15:12:58