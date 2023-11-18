توقف تلفريك عجلون الأحد والاثنين بسبب الظروف الجوية

توقف تلفريك عجلون الأحد والاثنين بسبب الظروف الجوية
التاريخ
11/18/2023 2:26:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية عن توقف استقبال زوار تلفريك عجلون يومي الأحد والاثنين المقبلين، بسبب الظروف الجوية السائدة.
وقالت في بيان اليوم السبت، إن العمل في التلفريك سيتم استئنافه عندما تتهيأ الفرصة للتشغيل، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد ذلك في حينه.
--(بترا)
م م/ ن ح/ف ق
18/11/2023 15:12:58
MENAFN18112023000117011021ID1107450523
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