اختتام جلسات الامتحان السنوي لمنهاج الوعظ والإرشاد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - اختتمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، جلسات الامتحان السنوي المقرر في منهاج الوعظ والإرشاد للأئمة والواعظات في جميع محافظات المملكة الذي يُعتبر الأول من نوعه.

وقالت الوزارة في بيانٍ اليوم السبت، إنَّ 2310 أئمةٍ و642 واعظةً من جميع مديريات الأوقاف ممن يحملون درجات علمية مختلفة من "الدبلوم و البكالوريوس والماجستير "، تقدّموا للامتحان، مشيرةً إلى أنَّ الامتحان شمِلَ مقررات في حفظ القرآن الكريم، والتفسير، والحديث والسيرة النبوية، وفقه العبادات، وأصول الفقه، والنحو.

وأوضح البيان، أن الامتحان تعقده مديرية الوعظ والإرشاد، بالتعاون مع معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد وتدريب الأئمة والدعاة ومديرية الشؤون النسائية في الوزارة ومديريات الأوقاف في المملكة للمرة الأولى، ويهدف لرفع مستوى الأئمة والواعظات وقدراتهم ومستواهم العلمي والشرعي ضمن خططها المعدّة مُسبقًا، بما ينعكس على رسالة الوزارة ورؤيتها الدعوية، وتطوير مستوى الأداء لأصحاب الرسالة الدينية من أئمة وخطباء ووعاظ وواعظات.

وأشار إلى أنَّ الامتحان عُقد على عدة جلسات بناءً على التوزيع الجغرافي لمديريات الأوقاف في المملكة، انطلاقاً من مديريات الأوقاف في إقليم الوسط، ثم الشمال، وختاماً في إقليم الجنوب، إذ قسمت المادة العلمية في المقررات المطلوبة على جلستين، مبينة أنه سيتم المباشرة بتصحيح دفاتر الاجابات خلال الأسبوع الحالي ورصد مجموع العلامات للمتقدمين للامتحان.

وكانت وزارة الأوقاف نظمت العديد من الدورات العلمية المتخصصة في المذاهب الفقهية والعلوم الشرعية لكواردها، جرى من خلالها منحهم شهادة الدبلوم في المذاهب الفقهية، بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، استفاد منها آلاف من الأئمة والوعاظ والواعظات والمؤذنين، لتعزيز دورهم في المساجد وتمكينهم من إحداث تغيير إيجابي في المجتمع لتحصينه بالقيم والأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.

--(بترا)

وهـ / ن ح/ف ق

18/11/2023 15:11:24