اختتام جلسات الامتحان السنوي لمنهاج الوعظ والإرشاد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - اختتمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، جلسات الامتحان السنوي المقرر في منهاج الوعظ والإرشاد للأئمة والواعظات في جميع محافظات المملكة الذي يُعتبر الأول من نوعه.
وقالت الوزارة في بيانٍ اليوم السبت، إنَّ 2310 أئمةٍ و642 واعظةً من جميع مديريات الأوقاف ممن يحملون درجات علمية مختلفة من "الدبلوم و البكالوريوس والماجستير "، تقدّموا للامتحان، مشيرةً إلى أنَّ الامتحان شمِلَ مقررات في حفظ القرآن الكريم، والتفسير، والحديث والسيرة النبوية، وفقه العبادات، وأصول الفقه، والنحو.
وأوضح البيان، أن الامتحان تعقده مديرية الوعظ والإرشاد، بالتعاون مع معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد وتدريب الأئمة والدعاة ومديرية الشؤون النسائية في الوزارة ومديريات الأوقاف في المملكة للمرة الأولى، ويهدف لرفع مستوى الأئمة والواعظات وقدراتهم ومستواهم العلمي والشرعي ضمن خططها المعدّة مُسبقًا، بما ينعكس على رسالة الوزارة ورؤيتها الدعوية، وتطوير مستوى الأداء لأصحاب الرسالة الدينية من أئمة وخطباء ووعاظ وواعظات.
وأشار إلى أنَّ الامتحان عُقد على عدة جلسات بناءً على التوزيع الجغرافي لمديريات الأوقاف في المملكة، انطلاقاً من مديريات الأوقاف في إقليم الوسط، ثم الشمال، وختاماً في إقليم الجنوب، إذ قسمت المادة العلمية في المقررات المطلوبة على جلستين، مبينة أنه سيتم المباشرة بتصحيح دفاتر الاجابات خلال الأسبوع الحالي ورصد مجموع العلامات للمتقدمين للامتحان.
وكانت وزارة الأوقاف نظمت العديد من الدورات العلمية المتخصصة في المذاهب الفقهية والعلوم الشرعية لكواردها، جرى من خلالها منحهم شهادة الدبلوم في المذاهب الفقهية، بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، استفاد منها آلاف من الأئمة والوعاظ والواعظات والمؤذنين، لتعزيز دورهم في المساجد وتمكينهم من إحداث تغيير إيجابي في المجتمع لتحصينه بالقيم والأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.
--(بترا)
وهـ / ن ح/ف ق
18/11/2023 15:11:24
MENAFN18112023000117011021ID1107450522
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