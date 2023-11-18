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جمعية مدراء الحج المسيحي الفرنسي تختتم اجتماعها العام في الأردن

11/18/2023 2:26:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت الجمعية العمومية للجمعية الوطنية لمديري الحج المسيحي في فرنسا، أمس الجمعة، بحضور وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، دورتها العامة التي عقدت في الأردن.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد بوجود وسائل إعلام فرنسية، تكريم عدد من الشركاء الذين ساهموا في انجاح هذه الفعالية في الاردن.
وقال رئيس الجمعية جاكي ماري لابيير "تكمن أهمية اختيار الجمعية الوطنية لمدراء الحج المسيحي في فرنسا لعقد دورتها بعد 75 عاما على تأسيسها بالأردن لقداسة أرض المملكة.
وتضمن وفد الجمعية 117 مديرا، إضافة الى الوفد الصحفي الفرنسي الذي زار العديد من المواقع الدينية المسيحية خلال وجوده في المملكة.
وقال المطران جون ماري لافيرت،: إن الشعور الذي يعتريه بعد أن انهى هذه الجولة، هو دعوة كل من يعرفه لزيارة المملكة لما لها من ثقل ديني للحجاج المسيحيين ولما شهده من استقبال وآمان.
وقدم وزير السياحة والآثار مكرم القيسي شكره الى نيافة المطران ورئيس الجمعية وسفير الفاتيكان والوفد المرافق من مدراء الحج المسيحي والوفد الصحفي وفرق هيئة تنشيط السياحة والوزارة على الجهد الكبير الذي بذلوه لإنجاح هذه الزيارة وإثبات للعالم كله أن الأردن بنموذجه المميز من العيش المشترك بين كل أطيافه بغض النظر عن العرق والدين والاصول او المنابت.
يشار الى أن الاحتفال بالخمسين على تأسيس الجمعية كان قد أقيم في فرنسا، إلا أن إقامة الاحتفال الـ 75 في الأردن جرى بعد تحضيرات تجاوزت السنتين بين الجمعية والأردن ممثلا بالوزارة وهيئة تنشيط السياحة والسفارة الاردنية في باريس.
--(بترا)
ح خ/ن ح/ف ق
18/11/2023 15:09:54

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