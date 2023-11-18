جمعية مدراء الحج المسيحي الفرنسي تختتم اجتماعها العام في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت الجمعية العمومية للجمعية الوطنية لمديري الحج المسيحي في فرنسا، أمس الجمعة، بحضور وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، دورتها العامة التي عقدت في الأردن.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد بوجود وسائل إعلام فرنسية، تكريم عدد من الشركاء الذين ساهموا في انجاح هذه الفعالية في الاردن.
وقال رئيس الجمعية جاكي ماري لابيير "تكمن أهمية اختيار الجمعية الوطنية لمدراء الحج المسيحي في فرنسا لعقد دورتها بعد 75 عاما على تأسيسها بالأردن لقداسة أرض المملكة.
وتضمن وفد الجمعية 117 مديرا، إضافة الى الوفد الصحفي الفرنسي الذي زار العديد من المواقع الدينية المسيحية خلال وجوده في المملكة.
وقال المطران جون ماري لافيرت،: إن الشعور الذي يعتريه بعد أن انهى هذه الجولة، هو دعوة كل من يعرفه لزيارة المملكة لما لها من ثقل ديني للحجاج المسيحيين ولما شهده من استقبال وآمان.
وقدم وزير السياحة والآثار مكرم القيسي شكره الى نيافة المطران ورئيس الجمعية وسفير الفاتيكان والوفد المرافق من مدراء الحج المسيحي والوفد الصحفي وفرق هيئة تنشيط السياحة والوزارة على الجهد الكبير الذي بذلوه لإنجاح هذه الزيارة وإثبات للعالم كله أن الأردن بنموذجه المميز من العيش المشترك بين كل أطيافه بغض النظر عن العرق والدين والاصول او المنابت.
يشار الى أن الاحتفال بالخمسين على تأسيس الجمعية كان قد أقيم في فرنسا، إلا أن إقامة الاحتفال الـ 75 في الأردن جرى بعد تحضيرات تجاوزت السنتين بين الجمعية والأردن ممثلا بالوزارة وهيئة تنشيط السياحة والسفارة الاردنية في باريس.
--(بترا)
ح خ/ن ح/ف ق
18/11/2023 15:09:54
MENAFN18112023000117011021ID1107450521
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