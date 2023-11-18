الأشغال: انتهاء العمل من إعادة تأهيل طريق رأس النقب حتى الحميمة قريبا

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 18 تشرين الثاني (بترا)-أمين المعايطة-تستعد وزارة الأشغال العامة والإسكان لإنهاء الأعمال في مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطريق الممتد من رأس النقب إلى منطقة الحميمة شمال العقبة والافتتاح خلال الايام القليلة المقبلة.

ويقع المشروع على امتداد الطريق الصحراوي نحو مدينة العقبة بطول 17 كلم تقريبا وبتكلفة اجمالية بلغت نحو 14.5 مليون دينار.

وتشمل الأعمال توسعة المسارب القائمة لتصبح ثلاثة مسارب وكتفا للقادم من العقبة باتجاه عمان، ومسربين وكتفا للسير القادم من عمان باتجاه العقبة وتأثيث الطريق بعناصر السلامه المرورية وبمقطع عرضي مشابه لما تم تنفيذه في مشروع إعادة إنشاء الطريق الصحراوي ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال على مشروع إعادة التأهيل المشروع خلال الايام المقبلة.

الناطق الاعلامي باسم وزارة الاشغال عمر المحارمة، قال إن هذا المشروع امتداد لمشروع الطريق الصحراوي الذي نفذته وزارة الاشغال بطول 230 كلم من جسر مطار الملكة علياء الى منطقة المريغة.

وأضاف أن المشروع على طريق دولي حيوي وأساسي يسهم في خدمة الواقعين الاقتصادي والتنموي وقطاعات مهمة كالنقل والسياحة، من خلال ربط محافظات المملكة بميناء العقبة.

وبين المحارمة أن الوزارة وضعت أجزاء أخرى من هذا الطريق على سلم أولوياتها لتنفيذ أعمال صيانة لضمان ديمومة الطريق والحفاظ عليه.

--(بترا)

ا م/ف ق

18/11/2023 14:57:11