الأشغال: انتهاء العمل من إعادة تأهيل طريق رأس النقب حتى الحميمة قريبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 18 تشرين الثاني (بترا)-أمين المعايطة-تستعد وزارة الأشغال العامة والإسكان لإنهاء الأعمال في مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطريق الممتد من رأس النقب إلى منطقة الحميمة شمال العقبة والافتتاح خلال الايام القليلة المقبلة.
ويقع المشروع على امتداد الطريق الصحراوي نحو مدينة العقبة بطول 17 كلم تقريبا وبتكلفة اجمالية بلغت نحو 14.5 مليون دينار.
وتشمل الأعمال توسعة المسارب القائمة لتصبح ثلاثة مسارب وكتفا للقادم من العقبة باتجاه عمان، ومسربين وكتفا للسير القادم من عمان باتجاه العقبة وتأثيث الطريق بعناصر السلامه المرورية وبمقطع عرضي مشابه لما تم تنفيذه في مشروع إعادة إنشاء الطريق الصحراوي ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال على مشروع إعادة التأهيل المشروع خلال الايام المقبلة.
الناطق الاعلامي باسم وزارة الاشغال عمر المحارمة، قال إن هذا المشروع امتداد لمشروع الطريق الصحراوي الذي نفذته وزارة الاشغال بطول 230 كلم من جسر مطار الملكة علياء الى منطقة المريغة.
وأضاف أن المشروع على طريق دولي حيوي وأساسي يسهم في خدمة الواقعين الاقتصادي والتنموي وقطاعات مهمة كالنقل والسياحة، من خلال ربط محافظات المملكة بميناء العقبة.
وبين المحارمة أن الوزارة وضعت أجزاء أخرى من هذا الطريق على سلم أولوياتها لتنفيذ أعمال صيانة لضمان ديمومة الطريق والحفاظ عليه.
--(بترا)
ا م/ف ق
18/11/2023 14:57:11
MENAFN18112023000117011021ID1107450520
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