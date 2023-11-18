السفير الأردني في فلسطين يتفقد المستشفى الميداني الأردني نابلس1

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - تفقد السفير الأردني في فلسطين الشقيقة، عصام البدور ووفد من السفارة الأردنية اليوم السبت، موقع المستشفى الميداني الأردني العسكري نابلس/ 1، الذي أرسل بتوجيهات ملكية سامية أول أمس الخميس.

واستمع السفير الأردني إلى إيجاز قدمه قائد قوة المستشفى، بين فيه آلية عمل الكوادر الطبية والتمريضية في مختلف التخصصات والإمكانيات العلاجية التي يوفر المستشفى، ومدى جاهزية الطواقم لتنفيذ المهام والواجبات المناطة بها بكل مهنية واحترافية لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية.

وخلال الزيارة التقى السفير البدور، الكوادر الطبية والتمريضية، مشيداً بمكارم جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه المشرفة والثابتة والمستمرة في تقديم العون والمساعدة من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية، وانطلاقاً من الدور الإنساني النبيل الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وأعرب السفير البدور عن فخره واعتزازه بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تبذلها كوادر المستشفى في أداء الواجب الإنساني تجسيداً للموقف الأردني وقيادته الهاشمية في الوقوف إلى جانب الأشقاء ودعم الأردن الكامل لصمودهم على أراضيهم.

يشار إلى أن المستشفى يضم كادراً طبياً متكاملاً، إضافة الى عيادات جراحة عامة وعظام، وتجميلية، وأطفال، وشرايين وأوعية دموية، والوجه والفكين، وأعصاب، وجراحة إصابة الحوادث، بالإضافة إلى إسعاف وطوارئ وغرفتي عمليات ومختبر أشعة وصيدلية ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة.

--(بترا)





ل م/ن ح

18/11/2023 14:05:57