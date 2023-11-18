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الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة الغربية

11/18/2023 2:26:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 18 تشرين الثاني (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 50 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن: بيت لحم، وأريحا، و طوباس، ونابلس، والخليل، والبيرة، ورام الله، وطولكرم، وجنين، واعتقلت 50 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.
--(بترا)
م . ف/ن ح/ف ق
18/11/2023 14:01:43

MENAFN18112023000117011021ID1107450517

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