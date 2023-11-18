الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة الغربية
التاريخ
11/18/2023 2:26:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 تشرين الثاني (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 50 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن: بيت لحم، وأريحا، و طوباس، ونابلس، والخليل، والبيرة، ورام الله، وطولكرم، وجنين، واعتقلت 50 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.
--(بترا)
م . ف/ن ح/ف ق
18/11/2023 14:01:43
MENAFN18112023000117011021ID1107450517
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