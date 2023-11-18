حملة للتبرع بالدم في مادبا دعما لأهالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

مأدبا 18 تشرين الثاني (بترا)-نظمت بلدية مادبا الكبرى، بالتعاون مع مستشفى النديم الحكومي، اليوم السبت، حملة للتبرع بالدم دعما لأهالي قطاع غزة وتستمر أسبوعا.

وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، إن أبناءُ المحافظةِ، يؤيدون مواقف جلالة الملك الجَريئَةَ والحَكِيمَةَ نُصْرةٍ للأهلِ والأشقاءِ في غزَّةَ، وتقديمِ مختلف أشكالِ العوْنِ والمساعدةِ لهمْ مِن خلالِ المستشفى الميدانيِّ الأردنيِّ في غزة، والمساعداتِ الغذائيةِ والدَّوائيةِ، التي تؤكِّدُ الأواصرَ القويَّةَ، والوشائجَ المتينةَ، ووَحْدَةَ الدَّمِ والمصيرِ معهمْ.

وأكد الالتفاف حولَ مواقفِ جلالة الملك الثَّابتةِ والمبدئيةِ، في العملِ الدَّؤوبِ لِنُصْرةِ قضايا الأُمَّةِ جميعِها، وفي مقدِّمتِها القضيَّةُ الفلسطينيَّةُ، التي ستبقى بوصلتَنا، وتاجُها القدسُ الشَّريفُ ،وسنظلَّ جبهةً واحدةً، وبُنْيانًا مرْصوصًا، نقفُ خلفَكمْ وندعمُ مواقفَكمْ المشرِّفةَ، وتباركُ خطواتِكم.

وأكد مدير مستشفى النديم الحكومي في مادبا الدكتور بهاء الحلالمة، جاهزية المستشفى بكامل طاقته لاستقبال المتبرعين بالدم للأشقاء في قطاع غزة، مثمنا إرسال مستشفى ميداني الى نابلس، بتوجيهات ملكية دعما للأهل في فلسطين.

--(بترا)





ج ب /ص ب/ف ق

18/11/2023 13:57:53