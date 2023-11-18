حملة للتبرع بالدم في مادبا دعما لأهالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مأدبا 18 تشرين الثاني (بترا)-نظمت بلدية مادبا الكبرى، بالتعاون مع مستشفى النديم الحكومي، اليوم السبت، حملة للتبرع بالدم دعما لأهالي قطاع غزة وتستمر أسبوعا.
وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، إن أبناءُ المحافظةِ، يؤيدون مواقف جلالة الملك الجَريئَةَ والحَكِيمَةَ نُصْرةٍ للأهلِ والأشقاءِ في غزَّةَ، وتقديمِ مختلف أشكالِ العوْنِ والمساعدةِ لهمْ مِن خلالِ المستشفى الميدانيِّ الأردنيِّ في غزة، والمساعداتِ الغذائيةِ والدَّوائيةِ، التي تؤكِّدُ الأواصرَ القويَّةَ، والوشائجَ المتينةَ، ووَحْدَةَ الدَّمِ والمصيرِ معهمْ.
وأكد الالتفاف حولَ مواقفِ جلالة الملك الثَّابتةِ والمبدئيةِ، في العملِ الدَّؤوبِ لِنُصْرةِ قضايا الأُمَّةِ جميعِها، وفي مقدِّمتِها القضيَّةُ الفلسطينيَّةُ، التي ستبقى بوصلتَنا، وتاجُها القدسُ الشَّريفُ ،وسنظلَّ جبهةً واحدةً، وبُنْيانًا مرْصوصًا، نقفُ خلفَكمْ وندعمُ مواقفَكمْ المشرِّفةَ، وتباركُ خطواتِكم.
وأكد مدير مستشفى النديم الحكومي في مادبا الدكتور بهاء الحلالمة، جاهزية المستشفى بكامل طاقته لاستقبال المتبرعين بالدم للأشقاء في قطاع غزة، مثمنا إرسال مستشفى ميداني الى نابلس، بتوجيهات ملكية دعما للأهل في فلسطين.
--(بترا)
ج ب /ص ب/ف ق
18/11/2023 13:57:53
MENAFN18112023000117011021ID1107450516
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