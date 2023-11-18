إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 18 تشرين الثاني (بترا) - أصيب عشرات الطلبة المقدسيين، اليوم السبت، بحالات اختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية، وأطلقت قنابل الغاز تجاه مدرسة ثانوية، والمنازل المحيطة بها، ما تسبب بإصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.
وتشهد بلدة العيسوية منذ مطلع الشهر الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال بشكل شبه يومي، تخللها اعتقال العشرات، ونصب حاجزين على مدخلي البلدة بشكل دائم.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
18/11/2023 13:00:22
MENAFN18112023000117011021ID1107450515
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