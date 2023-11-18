إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 18 تشرين الثاني (بترا) - أصيب عشرات الطلبة المقدسيين، اليوم السبت، بحالات اختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية، وأطلقت قنابل الغاز تجاه مدرسة ثانوية، والمنازل المحيطة بها، ما تسبب بإصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.

وتشهد بلدة العيسوية منذ مطلع الشهر الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال بشكل شبه يومي، تخللها اعتقال العشرات، ونصب حاجزين على مدخلي البلدة بشكل دائم.

-- (بترا)

م . ف/ب ط

18/11/2023 13:00:22