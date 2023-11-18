مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - حذرت مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي المتوقع يوم غد الأحد، وما قد يصحبه من هطول للأمطار بغزارة، وتدني الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للغبار والأتربة.

وأكدت المديرية ضرورة متابعة النشرات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية، واتباع النصائح والإرشادات، ومنها الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وتفقد المركبات والالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، والانتقال من الأماكن المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة الأكثر أماناً وخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة.

ودعت المديرية إلى عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيراً على الأقدام أو المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه، و أخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية التي ستشهد هطولات مطرية، والابتعاد عن السرعات العالية خصوصا مع خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية أو بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

وشددت على ضرورية الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بجميع أنواعها في حال تشغيلها وتهوية المنزل بين الفتره والأخرى، وأخذ الحيطة والحذر بسبب شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير،

ودعت المديرية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

-- (بترا)

ل م/ا ص/ب ط

18/11/2023 12:42:12