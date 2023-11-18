مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - حذرت مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي المتوقع يوم غد الأحد، وما قد يصحبه من هطول للأمطار بغزارة، وتدني الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للغبار والأتربة.
وأكدت المديرية ضرورة متابعة النشرات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية، واتباع النصائح والإرشادات، ومنها الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وتفقد المركبات والالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، والانتقال من الأماكن المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة الأكثر أماناً وخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة.
ودعت المديرية إلى عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيراً على الأقدام أو المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه، و أخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية التي ستشهد هطولات مطرية، والابتعاد عن السرعات العالية خصوصا مع خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية أو بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.
وشددت على ضرورية الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بجميع أنواعها في حال تشغيلها وتهوية المنزل بين الفتره والأخرى، وأخذ الحيطة والحذر بسبب شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير،
ودعت المديرية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك .
-- (بترا)
ل م/ا ص/ب ط
18/11/2023 12:42:12
MENAFN18112023000117011021ID1107450514
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