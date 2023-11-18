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فرسان الأردن يضمن الفوز بلقب دوري الناشئين

11/18/2023 2:26:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - ضمن فريق فرسان الأردن التتويج بلقب دوري الناشئين تحت سن 15 لأندية النخبة لكرة القدم لموسم 2023/2024، بعد تغلبه على الجزيرة 4-0، ضمن الأسبوع التاسع وقبل الأخير من البطولة.
ورفع فرسان الأردن رصيده إلى 22 نقطة، متقدما عن الوحدات 14، ثم الفيصلي 11، الجزيرة 9، الحسين والرمثا 8.
وينتظر فريق فرسان الأردن تتويجه بلقب البطولة عقب مباراته مع الوحدات عند الثالثة عصر السبت المقبل على ملعب الوحدات، ضمن الأسبوع العاشر والأخير من البطولة.
وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري الناشئين ت 15 لأندية النخبة، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
يذكر أن فريق فرسان الأردن هو حامل لقب البطولة للموسم الماضي 2022.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
18/11/2023 12:28:53

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