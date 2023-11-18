فرسان الأردن يضمن الفوز بلقب دوري الناشئين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - ضمن فريق فرسان الأردن التتويج بلقب دوري الناشئين تحت سن 15 لأندية النخبة لكرة القدم لموسم 2023/2024، بعد تغلبه على الجزيرة 4-0، ضمن الأسبوع التاسع وقبل الأخير من البطولة.
ورفع فرسان الأردن رصيده إلى 22 نقطة، متقدما عن الوحدات 14، ثم الفيصلي 11، الجزيرة 9، الحسين والرمثا 8.
وينتظر فريق فرسان الأردن تتويجه بلقب البطولة عقب مباراته مع الوحدات عند الثالثة عصر السبت المقبل على ملعب الوحدات، ضمن الأسبوع العاشر والأخير من البطولة.
وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري الناشئين ت 15 لأندية النخبة، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
يذكر أن فريق فرسان الأردن هو حامل لقب البطولة للموسم الماضي 2022.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
18/11/2023 12:28:53
MENAFN18112023000117011021ID1107450513
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