حكاية 6 أفلام للراحل أحمد زكى دخل بها قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم الـ 18 من نوفمبر مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل أحمد زكى الذى ولد في مثل هذا اليوم ليقدم أداء استثنائيًا خلال مسيرة ذهبية للنمر الأسود مثلما وصفه جمهوره، مقدمًا أعمالاً مهمة لعب فيها مختلف الأدوار وقدم التقمص في أبهى صورة ممكنة خلال أدواره.

أحمد زكى لم يكتف بموهبته التمثيلية البارعة فحسب، وإنما استغلها فى أعمال مهمة صنف عدد منها ضمن قائمة أهم 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، مثلما يظهر فى التقرير التالى.





الفنان أحمد زكى فيلم "البرىء"

البداية من فيلم "البرىء" وشخصية أحمد سبع الليل، الذى لعبها أحمد زكى خلال عام 1986، فى فيلم من إخراج عاطف الطيب، وتأليف وحيد حامد، وبطولة محمود عبدالعزيز، وممدوح عبدالعليم، وصلاح قابيل، وجميل راتب، وإلهام شاهين، ليقدم دوراً بارعاً وضع بصمته عليه بموهبته الخاصة.

زوجة رجل مهم

بعد البرىء بعامين وتحديداً عام 1988 قدم أحمد زكى فيلم رائع آخر هو "زوجة رجل مهم"، ولكن تلك المرة مع المخرج محمد خان، والمؤلف رؤوف توفيق، فى فيلم من بطولته هو وميرفت أمين، وحسن حسنى، وزيزى مصطفى، وعلى الغندور.

فيلم أبناء الصمت

موهبته أحمد زكى الفنية وأعماله الهامة لم تبدأ مع الثمانينات وإنما بدأت قبل ذلك حينما لمع اسمه فى السينما عام 1974 فى عمل من بطولة محمود مرسى، ونور الشريف، وميرفت أمين، ومديحة كامل، وسيناريو وحوار مجيد طوبيا، وإخراج محمد راضى، وهو فيلم أبناء الصمت.

فيلم "إسكندرية ليه"

مرة أخرى دخل الراحل أحمد زكى القائمة بفيلم من السبعينات تعاون فيه مع المخرج يوسف شاهين عام 1979، وهو فيلم "إسكندرية ليه"، والذى يعد ضمن سلسة الأفلام التى تطرق فيها المخرج العالمى إلى سيرته الذاتية، مستعينا بسيناريو وحوار محسن زايد، بطولة نجلاء فتحى، وفريد شوقى، وعزت العلايلى، ومحسن محى الدين، ومحسنة توفيق، ومحمود المليجى، وليلى فوزى، ويوسف وهبى، ويحيى شاهين.

الحب فوق هضبة الهرم

ثنائية أحمد زكى مع المخرج عاطف الطيب، نالت نجاحاً كبيراً للثنائى، مثلما حصل خلال فيلم الحب فوق هضبة الهرم، من سيناريو وحوار مصطفى محرم، عن قصة الأديب نجيب محفوظ، قدم أحمد زكى، الفيلم

مع آثار الحكيم، ونجاح الموجى، وأحمد راتب.

فيلم أحلام هند وكاميليا

كما نجح أيضاً مع محمد خان فى تجربة أخرى هي فيلم أحلام هند وكاميليا عام 1988.



