حكاية 6 أفلام للراحل أحمد زكى دخل بها قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية

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- Youm7) يتزامن اليوم الـ 18 من نوفمبر مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل أحمد زكى الذى ولد في مثل هذا اليوم ليقدم أداء استثنائيًا خلال مسيرة ذهبية للنمر الأسود مثلما وصفه جمهوره، مقدمًا أعمالاً مهمة لعب فيها مختلف الأدوار وقدم التقمص في أبهى صورة ممكنة خلال أدواره.
أحمد زكى لم يكتف بموهبته التمثيلية البارعة فحسب، وإنما استغلها فى أعمال مهمة صنف عدد منها ضمن قائمة أهم 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، مثلما يظهر فى التقرير التالى.
الفنان أحمد زكى فيلم "البرىء"
البداية من فيلم "البرىء" وشخصية أحمد سبع الليل، الذى لعبها أحمد زكى خلال عام 1986، فى فيلم من إخراج عاطف الطيب، وتأليف وحيد حامد، وبطولة محمود عبدالعزيز، وممدوح عبدالعليم، وصلاح قابيل، وجميل راتب، وإلهام شاهين، ليقدم دوراً بارعاً وضع بصمته عليه بموهبته الخاصة.
زوجة رجل مهم
بعد البرىء بعامين وتحديداً عام 1988 قدم أحمد زكى فيلم رائع آخر هو "زوجة رجل مهم"، ولكن تلك المرة مع المخرج محمد خان، والمؤلف رؤوف توفيق، فى فيلم من بطولته هو وميرفت أمين، وحسن حسنى، وزيزى مصطفى، وعلى الغندور.
فيلم أبناء الصمت
موهبته أحمد زكى الفنية وأعماله الهامة لم تبدأ مع الثمانينات وإنما بدأت قبل ذلك حينما لمع اسمه فى السينما عام 1974 فى عمل من بطولة محمود مرسى، ونور الشريف، وميرفت أمين، ومديحة كامل، وسيناريو وحوار مجيد طوبيا، وإخراج محمد راضى، وهو فيلم أبناء الصمت.
فيلم "إسكندرية ليه"
مرة أخرى دخل الراحل أحمد زكى القائمة بفيلم من السبعينات تعاون فيه مع المخرج يوسف شاهين عام 1979، وهو فيلم "إسكندرية ليه"، والذى يعد ضمن سلسة الأفلام التى تطرق فيها المخرج العالمى إلى سيرته الذاتية، مستعينا بسيناريو وحوار محسن زايد، بطولة نجلاء فتحى، وفريد شوقى، وعزت العلايلى، ومحسن محى الدين، ومحسنة توفيق، ومحمود المليجى، وليلى فوزى، ويوسف وهبى، ويحيى شاهين.
الحب فوق هضبة الهرم
ثنائية أحمد زكى مع المخرج عاطف الطيب، نالت نجاحاً كبيراً للثنائى، مثلما حصل خلال فيلم الحب فوق هضبة الهرم، من سيناريو وحوار مصطفى محرم، عن قصة الأديب نجيب محفوظ، قدم أحمد زكى، الفيلم
مع آثار الحكيم، ونجاح الموجى، وأحمد راتب.
فيلم أحلام هند وكاميليا
كما نجح أيضاً مع محمد خان فى تجربة أخرى هي فيلم أحلام هند وكاميليا عام 1988.
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