صناع صوت وصورة ينتهون من تصوير آخر المشاهد ويحتفلون بنجاح المسلسل

(MENAFN
- Youm7) انتهى صناع مسلسل "صوت وصورة " من تصوير آخر مشهد من العمل، الذى يعرض حلقاته الأخيرة على قناة DMC، ومنصة WATCH IT، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج أروما استديوز، واجتمع أغلب الممثلين في المسلسل في المشهد الأخير للحتفال بنجاح العمل الذى تفاعل معه الجمهور منذ الحلقات الأولى.
وبرز عدد كبير من الممثلين في مسلسل "صوت وصورة" ولاقوا صدى واسعًا مع الجمهور عن الشخصيات التي قدموها في العمل، أبرزهم وليد فواز بشخصية "عبد الغنى" زوج رضوى – حنان مطاوع، كما برز الفنان صدقى صخر في شخصية المحامى لطفى عبود، أما عمرو وهبة فتفاعل معه الجمهور بشكل كبير عن شخصية "وافى"، وغيرهم من الممثلين.
يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد،
باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.
مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.
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