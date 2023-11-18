صناع صوت وصورة ينتهون من تصوير آخر المشاهد ويحتفلون بنجاح المسلسل

MENAFN - Youm7) انتهى صناع مسلسل "صوت وصورة " من تصوير آخر مشهد من العمل، الذى يعرض حلقاته الأخيرة على قناة DMC، ومنصة WATCH IT، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج أروما استديوز، واجتمع أغلب الممثلين في المسلسل في المشهد الأخير للحتفال بنجاح العمل الذى تفاعل معه الجمهور منذ الحلقات الأولى.

وبرز عدد كبير من الممثلين في مسلسل "صوت وصورة" ولاقوا صدى واسعًا مع الجمهور عن الشخصيات التي قدموها في العمل، أبرزهم وليد فواز بشخصية "عبد الغنى" زوج رضوى – حنان مطاوع، كما برز الفنان صدقى صخر في شخصية المحامى لطفى عبود، أما عمرو وهبة فتفاعل معه الجمهور بشكل كبير عن شخصية "وافى"، وغيرهم من الممثلين.

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد،

باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.