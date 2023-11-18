قصة صورة جمعت أحمد زكى مع حلمى ومنى زكى بحفل زفافهما

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- Youm7) يتزامن اليوم السبت 18 نوفمبر مع ذكرى ميلاد النمر الأسود أحمد زكى ، عيد ميلاد النجمين أحمد حلمي ومنى زكي، وحرص الفنان الراحل أحمد زكي على حضور فرحهما، حيث كانت تربطه علاقة قوية بمنى زكي التي تعتبره والدها الروحي وشاركته في أكثر من عمل فني.
وحكت منى زكي كواليس الصورة التي جمعت بينها وبين أحمد حلمي بالراحل أحمد ذكي بحفل زفافهما، مشيرة أنه حضر فرحهما مرتين، إذ أنه ذهب إلى مكان حفل الزفاف قبل يوم من إقامته بالخطأ، ولكنه لم يجد الفرح، مستكملة خلال لقاء: "لما عرفت اتضايقت جدًا لإني افتكرت إنه خلاص مش هيجي الفرح، وتأثرت جدًا وكانت مفاجأة بالنسبالي أنه جه تاني يوم الفرح واتصورنا".
أحمد زكي وأحمد حلمي ومنى زكي
وعن علاقتها به أشارت: "كان بالنسبالي حاجة كبيرة أوي، هو اللي عملني وخلاني ليا قيمة في الوسط الفني"، كما ذكرت في لقاء آخر أن ضهرها في الفن كسر بوفاة النمر الأسود، لأنه كان مؤمنا بها كما أنها شاركت معه في 3 أفلام سينمائية وهي أفلام: "اضحك الصورة تطلع حلوة، أيام السادات، حليم".
يذكر أن منى زكى تزوجت من الفنان أحمد حلمي، في مايو عام 2002، وأنجبت منة 3 أبناء هم لى لى، سليم، يونس وتعد زيجتهما من الأبرز في الوسط الفني اذ استمرت 20 عاما حتى الآن، ورغم نجومية الثنائى إلا أنهما لم يجتمعان في عمل فنى سوى في أفلام "عمر 2000"، و"ليه خلتنى أحبك" و"سهر الليالي" وكانت هذه الأعمال قبل زواجهما.
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