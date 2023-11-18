قصة صورة جمعت أحمد زكى مع حلمى ومنى زكى بحفل زفافهما

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم السبت 18 نوفمبر مع ذكرى ميلاد النمر الأسود أحمد زكى ، عيد ميلاد النجمين أحمد حلمي ومنى زكي، وحرص الفنان الراحل أحمد زكي على حضور فرحهما، حيث كانت تربطه علاقة قوية بمنى زكي التي تعتبره والدها الروحي وشاركته في أكثر من عمل فني.

وحكت منى زكي كواليس الصورة التي جمعت بينها وبين أحمد حلمي بالراحل أحمد ذكي بحفل زفافهما، مشيرة أنه حضر فرحهما مرتين، إذ أنه ذهب إلى مكان حفل الزفاف قبل يوم من إقامته بالخطأ، ولكنه لم يجد الفرح، مستكملة خلال لقاء: "لما عرفت اتضايقت جدًا لإني افتكرت إنه خلاص مش هيجي الفرح، وتأثرت جدًا وكانت مفاجأة بالنسبالي أنه جه تاني يوم الفرح واتصورنا".

أحمد زكي وأحمد حلمي ومنى زكي





وعن علاقتها به أشارت: "كان بالنسبالي حاجة كبيرة أوي، هو اللي عملني وخلاني ليا قيمة في الوسط الفني"، كما ذكرت في لقاء آخر أن ضهرها في الفن كسر بوفاة النمر الأسود، لأنه كان مؤمنا بها كما أنها شاركت معه في 3 أفلام سينمائية وهي أفلام: "اضحك الصورة تطلع حلوة، أيام السادات، حليم".

يذكر أن منى زكى تزوجت من الفنان أحمد حلمي، في مايو عام 2002، وأنجبت منة 3 أبناء هم لى لى، سليم، يونس وتعد زيجتهما من الأبرز في الوسط الفني اذ استمرت 20 عاما حتى الآن، ورغم نجومية الثنائى إلا أنهما لم يجتمعان في عمل فنى سوى في أفلام "عمر 2000"، و"ليه خلتنى أحبك" و"سهر الليالي" وكانت هذه الأعمال قبل زواجهما.