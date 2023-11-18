مواقف رومانسية بلمسة كوميدية جمعت أحمد حلمي بزوجته منى زكي فى عيد ميلادهما

MENAFN - Youm7) يحتفل النجمان أحمد حلمي ومنى زكى ، بعيد ميلادهما، اليوم السبت 18 نوفمبر، واللذان حفر اسمهما ضمن أهم نجوم السينما المصرية، بالكثير من الأعمال الناجحة التي حققت لهما قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربى، بل ويعتبرهم الكثير من الجمهور نموذجًا لتحقيق النجاح ونموذج آخر في تعلم الحب والمودة والاحترام بينهما، فالعشاق يروا فيهما مثالاً يحتذى به، وهذا الحب الذى يجمع منى زكي وأحمد حلمي زاد مع العشرة بينهما طوال 21 عاماً جمعتهما المواقف الرومانسية والكوميدية أمام الجمهور في الكثير من المحافل الفنية والمهرجانات السينمائية والبرامج التليفزيونية، فهما مثالاً لـ "الحب الحقيقي".

هدية عيد الحب فى فترة الخطوبة

كانت البداية من فترة الخطوبة، عندما استضافت الإعلامية هالة سرحان النجمان أحمد حلمي ومنى زكي في عيد الحب، وقام أحمد حلمي بمفاجأة منى زكى بهدية عيد الحب التي زينت باللون الأحمر، وقامت بفتح صندوق الهدية على الهواء لتكتشف بوجود "دبدوب أحمر كبير"، ثم قبل أحمد رأسها ويدها تعبيرًا منه على حبها الشديد لها قبل الزواج، وتبادل الثنائي التهانى بينهما واعتراف كل شخص فيهم بالحب تجاه الآخر.

حركات استعراضية

يظهر النجم أحمد حلمي دائما كسند وضهر لزوجته النجمة منى زكى في الكثير من المهرجانات والمحافل التي يتم تكريمها او فوزها بجوائز، وكعادته لا يستطيع أحمد حلمي أن يضفو حالة من البهجة والكوميدية مع زوجته أمنا عدسات الكاميرات، وهو ما رأه الكثير أثناء تكريم منى زكى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، حيث حرص أحمد حلمي وزوجته أن يؤديان حركة استعراضية أمام الكاميرات، ما أثارت إعجاب الحضور والمشاهدين أمام شاشات التليفزيون وقتها.

حضن طويل

في إحدي حفلات توزيع الجوائز بنظام التصويت العاملين بمجال الفن، حصدت النجمة منى زكي على جائزة أفضل ممثلة، وهو أمر ليس غريب عليها، وحرص وقتها النجم أحمد حلمي على دعم ومساندة زوجته ومشاركتها لحظة فوزها وحضر الحفل، بل وعند إعلان فوزها بالجائزة قام بمعانقة زوجته لوقت طويل وأضار وقتها لتامر حبيب الذى أعلن الجائزة أن يمهله مزيد من الوقت في استمرارها لعناقها، وهو أمر طبيعى من أحمد حلمي الذى عودنا أيضاً على الفكاهة ورسم الابتسامة على وجوه محبيه.

صباع روج

منذ سنوات وأعلنت مؤسسة اليونيسيف تنصيب النجمان أحمد حلمي ومنى زكى تنصيبهما سفراء للنوايا الحسنة، وكما تعودنا على كوميدية احمد حلمي الذى أخرج "صباع روج" من جيبه أثناء القاء كلمته وأشار إلى زوجته منى زكى قائلاً: الأم مش بس بتهتم بالأطفال بس ممكن تضع صوباع "روج" فى جيب جوزها يشيله معاه"، ما أثار ضحكات الحضور.





تهديد متبادل بين احمد حلمي ومنى زكي

في إحدى المرات فازت لأول مرة النجمة منى زكى بجائزة أفضل ممثلة كوميدية خلال إحدى حفلات توزيع الجوائز، لتقرر هذه المرة أن تداعب زوجها بطريقته الذى يمارسها أثناء حضوره الحفل لاستلام جائزته أيضاً، فقالت في كلمة قصيرة لها: "خاف مني يا حلمي.. والله لوريك" فى إشارة بأنها المرة الأولى التى تحصل فيها على جائزة فى الكوميديا لتنافسه في مجاله".

وبمجرد حصول النجم أحمد حلمي بجائزة أفضل ممثل، أراد أن يرد على زوجته منى زكى فيما قالته على المسرح بطريقته الكوميدية التي عود الجمهور عليها قائلاً: "أعتقد منى مش حتبات فى البيت النهارده، يعني مش لدرجة أكل العيش.. أنا اللي بجيب العيش للبيت"، ما تسبب فى ضحك الحاضرين جميعا.