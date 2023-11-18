مطربون يتجهون للتمثيل لأول مرة.. أبرزهم مصطفى حجاج وعنبة

MENAFN - Youm7) خاض عدد منالمطربينأولى تجاربهم التمثيليةفي عالم الدراما وخاصة بعد نجاحهم في مجال الغناء وتحقيقهم شعبية جماهيرية كبيرة وعلى قمة هذه القائمة مغنى الراب ويجز والمطرب مصطفى شوقي والمطرب مصطفى حجاج ومطرب المهرجانات عنبة و"اليوم السابع" يستعرض تجارب هؤلاء المطربين.

ويجز

مغنى الراب ويجز خاض تجربة التمثيل لأول مرة كانت عام 2021 حينما شارك في مسلسل "بيبمو" الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي يتخلله أحداث مليئة بالتشويق والغموض والعمل يتناول العديد من القضايا، والمشكلات المختلفة التي يتعرض لها الشباب في أعمار متفاوتة بينها الإدمان، وغيره وردود أفعالهم تجاه هذه العقبات.

وشارك في بطولته أحمد مالك وهدى المفتى وسينتيا خليفة، الفنانة رزان مغربى، وإخراج عمرو سلامة

مصطفى شوقى

وخاض الفنان مصطفى شوقى أولى تجاربه التمثيلية حيث شارك في بطولة مسلسل "الضاحك الباكى" عام 2022 ومسلسل "الضاحك الباكى" بطولة عمرو عبد الجليل وجسد شوقى دور فنان الشعب الراحل سيد درويش وكان قد واجه صعوبة في الدور لأنه ليس هناك فيديوهات مصورة لسيد درويش يمكن الرجوع إليها لتفيده في الدور.

وقال في أحدى اللقاءات إن الدور كان فيه مجهود كبير، وقرأ أربع كتب خاصة بسيد درويش وذهب للمقهى الذي كان يجلس عليه بكوم الدكة بالإسكندرية حتى يدرس الشخصية بشكل جيد

عنبة

كما خاض مطرب المهرجانات الشهير بـ"عنبة" أولى تجاربه التمثيلية حينما شارك فى مسلسل "حمد الله على السلامة" بطولة النجمة يسرا، الذى عرض خلال الماراثون الرمضانى عام 2023.

والعمل كان ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية الكوميدية، وهو من تأليف محمد ذو الفقار، ومن إخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.

مصطفى حجاج

وانضم المطرب مصطفى حجاج إلى المطربين الذين خاضوا تجربة التمثيل الأولى لهم حيث شارك مؤخرًا فى مسرحية "صوابع زينب" مع عمرو عبد الجليل وهالة صدقى ومنة فضالى.