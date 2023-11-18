عيد ميلاد منى زكى.. استوحى إطلالتك المسائية من دولابها

(MENAFN
- Youm7) الفنانة الجميلة منى زكي
تحتفل اليوم بعيد ميلادها الذى يوافق 18 نوفمبر، وهي فنانة تمتلك موهبة فنية كبيرة منذ بدايتها، وحتى الآن تتألق على شاشة السينما والتلفاز، بإطلالتها الراقية، وكل فتاة وسيدة تعجب بجمالها وأناقتها، وتحب أن تقلد طريقة تسريحة شعرها أو أزيائه ا، عن طريق ارتدائها الفستان سواء كاجول أم سهرة من دولاب ملابسها، ويوجد الكثير من الإطلالات الأخاذة التي ظهرت بها والتي يمكن لكل فتاة أن تنتقى منها ملابسها بكل سهولة للشعور باللأناقة الطاغية.
فستان سهرة أحمر قصير بكم طويل مفتوح
ظهرت النجمة منى زكي بإطلالة مبهرة غير عادية فى حفل مهرجان الجونة، وهى تتألق باللون الأحمر القصير المفتوح من الصدر على شكل مربع، والكم واسع طويل، وتمسك بحقيبة بنفس لون الفستان لطلة غاية في الأناقة والجمال.
منى زكى بالأحمر فى الجونة
فستان ذهبى لامع
ظهرت النجمة منى زكي بفستان ذهبى اللون وبه الكثير من المشغولات، وهو مفتوح من منطقة الكتفين، وطويل الكم وضيق من عند منطقة الخصر ومفتوح من أمام القدم، مع إسدال الشعر للخلف وارتداء حلق باللون الأخضر الرائع، لطلة مبهرة تناسب السهرات المسائية الفخمة.
منى زكى بإطلالة الفستان الذهبى
فستان أبيض اللون غاية في الفخامة
أرتدت النجمة منى زكي، فستان باللون الأبيض الذى يحتوى على الريش، ومفتوح من منطقة الصدر، وضيق من منطقة الخصر وواسع من عند القدم، وتحمل حقيبة بنفس اللون مع رفع الشعر لأعلى، لطلة غاية في الرقى والتميز.
فستان أبيض شفاف
أحمر به نقط سوداء
طلة جديدة للفنانة الجميلة منى زكي والتي ظهرت وهى ترتدى فستان باللون الأحمر وبه اللون الأسود يلمع في الفستان، وهو مكشوف الكتفين، مع حزام صغير رقيق على منطقة الخصر، والفستان واسع من أول منطقة الخصر وحتى الأرض، مع وضع قلادة رقيقة على الرقبة مثل أميرات ديزنى وشعر مسدل حتى الكتفين.
إطلالات منى زكى فستان أحمر قصير بذيل طويل:
ظهرت النجمة منى زكي خلال عرض أزياء عالمى وهى ترتدى فستان أحمر من الستان، بكم طويل وبرقبة طويل وبذيل طويل بطلة أشبه بالأميرات وهى تسدل شعرها خلف ظهرها وترتدى حلق يليق على الطلة مع وضع أحمر شفاه لون الفستان الأحمر الزاهى المبهر.
منى زكي عارضة أزياء
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