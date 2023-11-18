عيد ميلاد منى زكى.. استوحى إطلالتك المسائية من دولابها

MENAFN - Youm7) الفنانة الجميلة منى زكيتحتفل اليوم بعيد ميلادها الذى يوافق 18 نوفمبر، وهي فنانة تمتلك موهبة فنية كبيرة منذ بدايتها، وحتى الآن تتألق على شاشة السينما والتلفاز، بإطلالتها الراقية، وكل فتاة وسيدة تعجب بجمالها وأناقتها، وتحب أن تقلد طريقة تسريحة شعرها أو أزيائه ا، عن طريق ارتدائها الفستان سواء كاجول أم سهرة من دولاب ملابسها، ويوجد الكثير من الإطلالات الأخاذة التي ظهرت بها والتي يمكن لكل فتاة أن تنتقى منها ملابسها بكل سهولة للشعور باللأناقة الطاغية.

فستان سهرة أحمر قصير بكم طويل مفتوح

ظهرت النجمة منى زكي بإطلالة مبهرة غير عادية فى حفل مهرجان الجونة، وهى تتألق باللون الأحمر القصير المفتوح من الصدر على شكل مربع، والكم واسع طويل، وتمسك بحقيبة بنفس لون الفستان لطلة غاية في الأناقة والجمال.



منى زكى بالأحمر فى الجونة

فستان ذهبى لامع

ظهرت النجمة منى زكي بفستان ذهبى اللون وبه الكثير من المشغولات، وهو مفتوح من منطقة الكتفين، وطويل الكم وضيق من عند منطقة الخصر ومفتوح من أمام القدم، مع إسدال الشعر للخلف وارتداء حلق باللون الأخضر الرائع، لطلة مبهرة تناسب السهرات المسائية الفخمة.



منى زكى بإطلالة الفستان الذهبى

فستان أبيض اللون غاية في الفخامة

أرتدت النجمة منى زكي، فستان باللون الأبيض الذى يحتوى على الريش، ومفتوح من منطقة الصدر، وضيق من منطقة الخصر وواسع من عند القدم، وتحمل حقيبة بنفس اللون مع رفع الشعر لأعلى، لطلة غاية في الرقى والتميز.



فستان أبيض شفاف

أحمر به نقط سوداء

طلة جديدة للفنانة الجميلة منى زكي والتي ظهرت وهى ترتدى فستان باللون الأحمر وبه اللون الأسود يلمع في الفستان، وهو مكشوف الكتفين، مع حزام صغير رقيق على منطقة الخصر، والفستان واسع من أول منطقة الخصر وحتى الأرض، مع وضع قلادة رقيقة على الرقبة مثل أميرات ديزنى وشعر مسدل حتى الكتفين.

إطلالات منى زكى فستان أحمر قصير بذيل طويل:

ظهرت النجمة منى زكي خلال عرض أزياء عالمى وهى ترتدى فستان أحمر من الستان، بكم طويل وبرقبة طويل وبذيل طويل بطلة أشبه بالأميرات وهى تسدل شعرها خلف ظهرها وترتدى حلق يليق على الطلة مع وضع أحمر شفاه لون الفستان الأحمر الزاهى المبهر.

منى زكي عارضة أزياء



