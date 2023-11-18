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يوم ميكى ماوس.. أبراج تتشابه مع شخصية ديزنى الشهيرة أبرزها الجوزاء

11/18/2023 2:25:25 PM
(MENAFN- Youm7) ارتبطت ذكريات طفولة الكثيرين بشخصيات ديزنى الشهيرة ولعل أبرزهم ميكى ومينى ماوس، واللذان ظهرا لأول مرة يوم 18 نوفمبر عام 1928، ومنذ ذلك الحين ويتابع أعمالهما الكثير من الأطفال بمختلف الأجيال كما طبعت صورهما على الكثير من الملابس وصممت العديد من الدميات لشخصيتهما وبمناسبة يوم ميكى ماوس ، نستعرض في هذا التقرير، أبراج فلكية تتشابه مع شخصيته، وفقاً لما ذكره موقع "nypost".

أبراج فلكية تشبه شخصية ميكى ماوس برج الجدي

تتشابه شخصية برج الجدي ، مع الشخصية الكرتونية المعروفة "ميكى ماوس"، وذلك لأن الجدى معروف بطبيعته الطموحة والعملية، وهذه من صفات ميكى الذى يسعى طوال الوقت لبناء إرث وإمبراطورية.


شخصية ميكى ماوس برج الميزان

يتمتع ميكى ماوس بشخصية اجتماعية، فهو يحرص طوال الوقت على تكوين العديد من الصداقات كما إنه رومانسي وعاشق للموسيقى مثل برج الميزان الذى يعمل على توطيد علاقته بمن حوله، ويتمتع بحس فنى مميز.


والت ديزنى مبتكر شخصية ميكى ماوس برج الأسد

تتسم شخصية ميكي ماوس بأنه لطيف ومخلص ومبدع أيضاً ويتمتع بالثقة بالنفس والشجاعة لذلك يستطيع أن يواجه أي شخص كما يتصف بالتفاؤل والنشاط والحيوية، ويتسم بضحكته المميزة، وهذه الصفات تتوافق مع برج الأسد الذى يتصف أيضاً بالأناقة وحبه لعمله وطموح لذلك يسعى دائماً لتطوير نفسه وإنشاء مشاريع تجارية ناجحة كما يحرص على إدخار الكثير من المال.


ميكى ماوس برج الجوزاء

تتسم شخصية برج الجوزاء بالمرح وخوض المغامرات المثيرة، كما يعشق عمله ويتكيف مع الظروف المختلفة، ويتمتع بحس فنى وذوق مميز، وهذه الصفات تتوافق مع شخصية ميكى ماوس اللذان يتمتعان بشخصيات مرحة ومليئة بالنشاط والحيوية.







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