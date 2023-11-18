يوم ميكى ماوس.. أبراج تتشابه مع شخصية ديزنى الشهيرة أبرزها الجوزاء

(MENAFN
- Youm7) ارتبطت ذكريات طفولة الكثيرين بشخصيات ديزنى الشهيرة ولعل أبرزهم ميكى ومينى ماوس، واللذان ظهرا لأول مرة يوم 18 نوفمبر عام 1928، ومنذ ذلك الحين ويتابع أعمالهما الكثير من الأطفال بمختلف الأجيال كما طبعت صورهما على الكثير من الملابس وصممت العديد من الدميات لشخصيتهما وبمناسبة يوم ميكى ماوس ، نستعرض في هذا التقرير، أبراج فلكية تتشابه مع شخصيته، وفقاً لما ذكره موقع "nypost".
أبراج فلكية تشبه شخصية ميكى ماوس برج الجدي
تتشابه شخصية برج الجدي ، مع الشخصية الكرتونية المعروفة "ميكى ماوس"، وذلك لأن الجدى معروف بطبيعته الطموحة والعملية، وهذه من صفات ميكى الذى يسعى طوال الوقت لبناء إرث وإمبراطورية.
شخصية ميكى ماوس برج الميزان
يتمتع ميكى ماوس بشخصية اجتماعية، فهو يحرص طوال الوقت على تكوين العديد من الصداقات كما إنه رومانسي وعاشق للموسيقى مثل برج الميزان الذى يعمل على توطيد علاقته بمن حوله، ويتمتع بحس فنى مميز.
والت ديزنى مبتكر شخصية ميكى ماوس برج الأسد
تتسم شخصية ميكي ماوس بأنه لطيف ومخلص ومبدع أيضاً ويتمتع بالثقة بالنفس والشجاعة لذلك يستطيع أن يواجه أي شخص كما يتصف بالتفاؤل والنشاط والحيوية، ويتسم بضحكته المميزة، وهذه الصفات تتوافق مع برج الأسد الذى يتصف أيضاً بالأناقة وحبه لعمله وطموح لذلك يسعى دائماً لتطوير نفسه وإنشاء مشاريع تجارية ناجحة كما يحرص على إدخار الكثير من المال.
ميكى ماوس برج الجوزاء
تتسم شخصية برج الجوزاء بالمرح وخوض المغامرات المثيرة، كما يعشق عمله ويتكيف مع الظروف المختلفة، ويتمتع بحس فنى وذوق مميز، وهذه الصفات تتوافق مع شخصية ميكى ماوس اللذان يتمتعان بشخصيات مرحة ومليئة بالنشاط والحيوية.
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