مسلسل صوت وصورة.. تصرفات تكشف لك الزميلة الغيورة زى سعاد

MENAFN - Youm7) يتابع الكثيرون الآن مسلسل صوت وصورة، بطولة النجمة حنان مطاوع الذي يعرض على قناة DMC وعلى منصة watch it.

وعرضت قصة المسلسل كيف أن الغيرة يمكن أن تكون سببًا في الكثير من الشر كما حدث لرضوى التى تقوم بدورها الفنانة حنان مطاوع، ومن زميلتها "سعاد" التى انتهزت المشكلة التى دخلت فيها رضوى بسبب التحرش الجنسى، وانفصلت بسببها، فانتهزت الفرصة وأخذت زوجها، لشعورها بالغيرة منها طوال عمرها.

ولأن الحياة لا تخلو من مثل هذه النماذج في الواقع، تنشغل الكثيرات بكيفية اكتشاف مثل هذه الزميلة او الصديقة الغيورة، لذا نوضح بعض الأفعال التي تقوم بها الفتاة الغيورة، والتي يجب الحذر منها، على غرار مسلسل صوت وصورة ، وفقاً لموقع "yourtango".

علامات على أن صديقتك أو زميلتك غيورةتحاول أن تكون مركز الاهتمام

كل فتاة قادرة على معرفة الشخصية التي تغار منها من أسلوبها، عن طريق سرقة الأضواء أينما ذهبت، بعض الأشخاص ينجحون في أن يكونوا مركز اهتمام كبير للتمتع بشخصية قوية.



رضوى

متعالية تجاه الفتاة

الفتاة الغيورة قد تشعر بالإحباط عندما تجد فتاة أفضل منها، وتريد أن تشعر بالتحسن ناحية نفسها، وعندما تجد الفتاة أن جميع الأصدقاء يحتفلوا بنجاحها فهذا أمر جيد، ولكن الفتاة التي تجعل صديقتها تشعر بالسوء طوال الوقت فقد يكون ذلك لأنها تغير من نجاحها أو لجمالها أو لأنها لديها زوج ومنزل بعكس الأخرى.



مشهد من المسلسل

تقلل من النجاح

كل شخص يشعر بالسعادة عندما ينجح في أمر ما، وقد تنجح الفتاة في وظيفتها أو في الحصول على ترقية ما، ولكن الزميلة الغيورة هي من تقلل من نجاح الفتاة الأخرى وكأن الأمر ليس هام، ولا دعى للفرح من أجله.

سعيدة عند فشلك

الفتاة الغيورة من السهل معرفتها عند فشل زميلتها، فهى تكون سعيدة

ولغة جسدها تكون أكثر راحة، مهما أخبرتها بفشلها وأخبارها المحزنة، فقد تكون تشعر بالسعادة والبهجة من فشل زميلتها.

تتحدث في غيابك

قد تتحدث الفتاة الغيورة عن زميلتها، بشكل سئ، في غيابها وتقول أشياء غير حقيقة، فهذه علامة على أنها تغار بشكل جنونى، ولا تكون قادرة على التخلص من غيرتها الشديدة.



المسلسل

تقلد زميلاتها

قد تجد الفتاة الغيورة، أن زميلاتها أفضل منها ولهذا تحاول أن تقلدها في كل أمورها، وحتى أسلوبها، وتسريحة شعرها دون وعى منها.

تقارن نفسها بها

قد تقيس الفتاة الغيورة نجاحها بنجاح زميلاتها، وقد تحاول أن تقلل من نجاح زميلاتها وتحب أن تحصل على كل ما لديها لنفسها، مما يظهر الغيرة الشديدة التي تشعر به.

الزوج



