مسلسل صوت وصورة.. تصرفات تكشف لك الزميلة الغيورة زى سعاد

(MENAFN
- Youm7) يتابع الكثيرون الآن مسلسل صوت وصورة، بطولة النجمة حنان مطاوع الذي يعرض على قناة DMC وعلى منصة watch it.
وعرضت قصة المسلسل كيف أن الغيرة يمكن أن تكون سببًا في الكثير من الشر كما حدث لرضوى التى تقوم بدورها الفنانة حنان مطاوع، ومن زميلتها "سعاد" التى انتهزت المشكلة التى دخلت فيها رضوى بسبب التحرش الجنسى، وانفصلت بسببها، فانتهزت الفرصة وأخذت زوجها، لشعورها بالغيرة منها طوال عمرها.
ولأن الحياة لا تخلو من مثل هذه النماذج في الواقع، تنشغل الكثيرات بكيفية اكتشاف مثل هذه الزميلة او الصديقة الغيورة، لذا نوضح بعض الأفعال التي تقوم بها الفتاة الغيورة، والتي يجب الحذر منها، على غرار مسلسل صوت وصورة ، وفقاً لموقع "yourtango".
علامات على أن صديقتك أو زميلتك غيورة
تحاول أن تكون مركز الاهتمام
كل فتاة قادرة على معرفة الشخصية التي تغار منها من أسلوبها، عن طريق سرقة الأضواء أينما ذهبت، بعض الأشخاص ينجحون في أن يكونوا مركز اهتمام كبير للتمتع بشخصية قوية.
رضوى
متعالية تجاه الفتاة
الفتاة الغيورة قد تشعر بالإحباط عندما تجد فتاة أفضل منها، وتريد أن تشعر بالتحسن ناحية نفسها، وعندما تجد الفتاة أن جميع الأصدقاء يحتفلوا بنجاحها فهذا أمر جيد، ولكن الفتاة التي تجعل صديقتها تشعر بالسوء طوال الوقت فقد يكون ذلك لأنها تغير من نجاحها أو لجمالها أو لأنها لديها زوج ومنزل بعكس الأخرى.
مشهد من المسلسل
تقلل من النجاح
كل شخص يشعر بالسعادة عندما ينجح في أمر ما، وقد تنجح الفتاة في وظيفتها أو في الحصول على ترقية ما، ولكن الزميلة الغيورة هي من تقلل من نجاح الفتاة الأخرى وكأن الأمر ليس هام، ولا دعى للفرح من أجله.
سعيدة عند فشلك
الفتاة الغيورة من السهل معرفتها عند فشل زميلتها، فهى تكون سعيدة
ولغة جسدها تكون أكثر راحة، مهما أخبرتها بفشلها وأخبارها المحزنة، فقد تكون تشعر بالسعادة والبهجة من فشل زميلتها.
تتحدث في غيابك
قد تتحدث الفتاة الغيورة عن زميلتها، بشكل سئ، في غيابها وتقول أشياء غير حقيقة، فهذه علامة على أنها تغار بشكل جنونى، ولا تكون قادرة على التخلص من غيرتها الشديدة.
المسلسل
تقلد زميلاتها
قد تجد الفتاة الغيورة، أن زميلاتها أفضل منها ولهذا تحاول أن تقلدها في كل أمورها، وحتى أسلوبها، وتسريحة شعرها دون وعى منها.
تقارن نفسها بها
قد تقيس الفتاة الغيورة نجاحها بنجاح زميلاتها، وقد تحاول أن تقلل من نجاح زميلاتها وتحب أن تحصل على كل ما لديها لنفسها، مما يظهر الغيرة الشديدة التي تشعر به.
الزوج
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