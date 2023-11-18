أغرب مقابر تم اكتشافها حول العالم.. منها كهف دينيسوفا في سيبريا

MENAFN - Youm7) المقابر الغريبة حول العالم تشكل جزءًا مهما من التراث الثقافي والأثري، إنها ليست مجرد مكان لدفن الأموات، بل هي أيضًا مصادر قيمة لفهم تاريخ الحضارات القديمة وتقاليدها، تعكس هذه المقابر التنوع الثقافي والديني والاجتماعي للشعوب التي عاشت في تلك المناطق.وفي هذا التقرير من موقع "listverse" نستعرض أغرب المقابر التي تم اكتشافها حول العالم:كهف دينيسوفا يقع كهف دينيسوفا في منطقة نائية في سيبيريا، ويبدو بالنسبة لأي شخص مكان عادي تماما، بينما هو في الواقع يعد أحد أهم المواقع التاريخية في العالم. بدأ كل شيء في عام 2010 عندما تم العثور على خنصر فتاة صغيرة داخل الكهف. وبعد اختبارها، تبين أن الفتاة عاشت قبل نحو 50 ألف سنة، وأن شعبها، الدينيسوفيان، نوع بشري لم يكن معروفا من قبل.عاش الدينيسوفيون وماتوا داخل الكهف. لم يتم العثور على رفاتهم في أي مكان آخر، لذا فمن المرجح أنها كانت أيضًا بمثابة مقابرهم. وإلى جانب الخنصر، فإن البقايا الأخرى الوحيدة هي أجزاء من الأسنان وأجزاء أحفورية صغيرة، يعود تاريخ الكثير منها إلى 110.000 سنة مضت، والبعض الآخر يعود تاريخه إلى 170.000 سنة مضت.على الأرجح، انجذب الدينيسوفيون إلى الكهف لأنه مملوء بالضوء ولأنه كبير جدًا. هذه الخصائص نفسها جذبت أنواعًا أخرى مثل إنسان النياندرتال وحتى الإنسان الحديث.كهف دينيسوفا مقبرة الفيضانات

في عام 2011، عثر علماء الآثار الذين قاموا بالتنقيب في موقع ما قبل عصر الإنكا في بيرو، على قبر كاهنة مع ثمانية آخرين، على الرغم من أن هذا الاكتشاف كان مثيرا للإعجاب، إلا أنه كان هناك اكتشاف أكثر إثارة للاهتمام أسفله مباشرة، وفي عام 2013، اكتشف علماء الآثار في نفس الموقع غرفة بنيت للفيضانات، ويبدو أن القبر كان جزءا من عبادة مائية قديمة، تم بناء القبر المغمور بالمياه على يد شعبا للمبايكي غير المعروف الذي عاش قبل حوالي 800 عام، وكان بداخله أربع مجموعات من الرفات البشرية، واحدة مزينة باللؤلؤ والفيروز وخرز الصدفة، كانت المجموعات الثلاث الأخرى ترتدي ملابس أكثر تواضعاً.

مقبرة عبدة الفيضانات قبر الإمبراطور المليء بالزئبق

كان تشين شي هوانج دي أول إمبراطور للصين ولكن أكثر ما يتذكره الناس اليوم هو مكان دفنه وجيشه المكون من محاربي تيرا كوتا، لم يتم التنقيب في قبر تشين بسبب وجود كميات كبيرة من عنصر الزئبق السام.

قبر الامبراطور قبر كاستا

في عام 2012، اكتشف علماء الآثار مقبرة غامضة في شمال اليونان يعود تاريخها إلى زمن الإسكندر الأكبر، وتتميز المقبرة، المعروفة بمقبرة كاستا أو مقبرة أمفيبوليس، بزخارف غنية، حيث تحتوي على فسيفساء تصور مشاهد من الأساطير اليونانية إلى جانب أعمدة مبنية على أشكال الشابات، تم بناء المقبرة خلال الفترة المضطربة التي أعقبت وفاة الإسكندر الأكبر وكانت المثوى الأخير لشخص قريب جدا منه.

قبر كاستا