قواعد مهمة في الإتيكيت علميها لبنتك المراهقة.. هتخليها تكون ليدي

MENAFN - Youm7) تعد فترة المراهقة من الفترات المتغيرة والصعبة في حياة الفتاة وأسرتها فهناك تغيرات كثيرة في السلوكيات وطرق جديدة تحب الفتاة التعامل بها، يمكن في هذه المرحلة تحاول تقليد بعض المواقف التي ليس لها علاقة بالإتيكيت، لذا على الأم مهام كثيرة تجاه الفتاة في تعليم أهم قواعد الإتيكيت في سن المراهقة ،وفقًا لما أشارت إليها هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية عبر سطور اليوم السابع.

أم وأبنتها في سن المراهقة إتيكيت التعامل في الشارع

يجب على الأم أن تُعلم فتاتها الهدوء والرقى أثناء التجول بالشارع وهذه القاعدة هامة جدا في محتواها حتي لا تنعت الفتاة بألقاب غير محببة فمن غيراللائق أن تقوم الفتاة بالضحك أوالتحدث بصوت عال في الشارع أوالتصويرالسيلفي أوعمل فيديوهات التيك توك في الشارع، فكل هذه الأمورلا تصح من فتاه في مقتبل سن الشباب.

إتيكيت تعلم الاهتمام بالنظافة الشخصية

لا يصح أن يصدر من الفتاة ألا كل طيب وجميل

فمن المهم أن تقوم الأم بترسيخ قواعد الأناقة الداخلية والخارجية فلا يصح أن ترتدي الفتاة ملابس الخروج لأكثرمن مرة فالملابس المتعرقة مع الارتداء المستمر قد تفسد إطلالتك وعلاقتك بالمحيطين بها أيضا الاهتمام بتعويد الفتاة بتغييرالملابس الداخلية باستمرار و الجورب بعد كل خروجة.

تعليم الحوار والحدود

يجب أن تهتم الأم بمصادقة فتاتها

وأخذ رأيها في تفاصيل الحياة اليومية

مما يزيد ثقتها بالنفس وعلى الأم أن تتقن فن التحاور لكي يصبح لدينا فتاة مراهقة راقية واثقة ومهتمة بالحوارالراقي البناء، أيضًا الاهتمام بالتعامل الراقي الملتزم مع الزملاء الشباب في الجامعة أو النادي وذلك في حدود تبادل المواد الدراسية أوالتدريبات الرياضية والمشاركات المجتمعية في النادي الاجتماعي.

إتيكيت التصرف الصحيح

علي الأم أن تهتم بأن تتصرف الفتاة تصرفات تدل على رقيها

فلا يصح ان تقوم الفتاة برفع البنطال أوعقد أربطة الحذاء في الشارع. أيضاً على الأم ملاحظة لغة جسد الفتاة فلا يصح أن تكون الفتاه عابسة الوجه بشكل دائم، أو تقوم بقضم أظافرها أو تتحدث بلهجة غيرراقية أو تقوم بعمل إشارات و تلويح مبالغ فيه عند الحوار.

التصرف الصحيح في الضحك

فعلي الأم توجيه فتاتها إذا ما كانت تبالغ في ردود افعالها وقت الضحك، فتقوم بالربت علي اكتاف الاشخاص المتواجدين معها

أوضرب الأرض بقدميها أوالتصفيق غير المبرر لمجرد انها تضحك، أيضاً لابد أن تهتم الفتاة عند الضحك بعدم فتح الفم بشكل يفقدها انوثتها.

أم وأبنتهافتاة في سن المراهقة



