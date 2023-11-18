قواعد مهمة في الإتيكيت علميها لبنتك المراهقة.. هتخليها تكون ليدي

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- Youm7) تعد فترة المراهقة من الفترات المتغيرة والصعبة في حياة الفتاة وأسرتها فهناك تغيرات كثيرة في السلوكيات وطرق جديدة تحب الفتاة التعامل بها، يمكن في هذه المرحلة تحاول تقليد بعض المواقف التي ليس لها علاقة بالإتيكيت، لذا على الأم مهام كثيرة تجاه الفتاة في تعليم أهم قواعد الإتيكيت في سن المراهقة ،وفقًا لما أشارت إليها هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية عبر سطور اليوم السابع.
أم وأبنتها في سن المراهقة إتيكيت التعامل في الشارع
يجب على الأم أن تُعلم فتاتها الهدوء والرقى أثناء التجول بالشارع وهذه القاعدة هامة جدا في محتواها حتي لا تنعت الفتاة بألقاب غير محببة فمن غيراللائق أن تقوم الفتاة بالضحك أوالتحدث بصوت عال في الشارع أوالتصويرالسيلفي أوعمل فيديوهات التيك توك في الشارع، فكل هذه الأمورلا تصح من فتاه في مقتبل سن الشباب.
إتيكيت تعلم الاهتمام بالنظافة الشخصية
لا يصح أن يصدر من الفتاة ألا كل طيب وجميل
فمن المهم أن تقوم الأم بترسيخ قواعد الأناقة الداخلية والخارجية فلا يصح أن ترتدي الفتاة ملابس الخروج لأكثرمن مرة فالملابس المتعرقة مع الارتداء المستمر قد تفسد إطلالتك وعلاقتك بالمحيطين بها أيضا الاهتمام بتعويد الفتاة بتغييرالملابس الداخلية باستمرار و الجورب بعد كل خروجة.
تعليم الحوار والحدود
يجب أن تهتم الأم بمصادقة فتاتها
وأخذ رأيها في تفاصيل الحياة اليومية
مما يزيد ثقتها بالنفس وعلى الأم أن تتقن فن التحاور لكي يصبح لدينا فتاة مراهقة راقية واثقة ومهتمة بالحوارالراقي البناء، أيضًا الاهتمام بالتعامل الراقي الملتزم مع الزملاء الشباب في الجامعة أو النادي وذلك في حدود تبادل المواد الدراسية أوالتدريبات الرياضية والمشاركات المجتمعية في النادي الاجتماعي.
إتيكيت التصرف الصحيح
علي الأم أن تهتم بأن تتصرف الفتاة تصرفات تدل على رقيها
فلا يصح ان تقوم الفتاة برفع البنطال أوعقد أربطة الحذاء في الشارع. أيضاً على الأم ملاحظة لغة جسد الفتاة فلا يصح أن تكون الفتاه عابسة الوجه بشكل دائم، أو تقوم بقضم أظافرها أو تتحدث بلهجة غيرراقية أو تقوم بعمل إشارات و تلويح مبالغ فيه عند الحوار.
التصرف الصحيح في الضحك
فعلي الأم توجيه فتاتها إذا ما كانت تبالغ في ردود افعالها وقت الضحك، فتقوم بالربت علي اكتاف الاشخاص المتواجدين معها
أوضرب الأرض بقدميها أوالتصفيق غير المبرر لمجرد انها تضحك، أيضاً لابد أن تهتم الفتاة عند الضحك بعدم فتح الفم بشكل يفقدها انوثتها.
أم وأبنتها
فتاة في سن المراهقة
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