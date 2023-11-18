تقرير دولى يؤكد ضرورة وضع تدابير تمنع الشركات من استغلال قوتها السوقية

MENAFN - Youm7) واصلت سلاسل القيمة العالمية توسعها فى عام 2022، كما يتضح من تزايد حصة المدخلات الأجنبية في الصادرات وزيادة معدلات مشاركة الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

ورغم أن هذا يبشر بالخير لنشر فوائد التجارة إلى المزيد من الشركات والعمال والاقتصادات النامية، وفقا لتقرير تنمية سلاسل القيمة العالمية، وبحسب موقع منظمة التجارة العالمية ، إلا أن التقرير يشير إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن الاعتماد على عدد صغير من الاقتصادات في منتجات معينة، ويسلط الضوء على مدى ضعف سلاسل القيمة العالمية أمام التوترات التجارية المتزايدة والأزمات العالمية.

التقرير الذي يحمل عنوان "تقرير تنمية سلاسل القيمة العالمية 2023: سلاسل القيمة العالمية المرنة والمستدامة في الأوقات المضطربة"، منشور مشترك صادر عن بنك التنمية الآسيوي (ADB)، ومعهد الاقتصادات النامية - منظمة التجارة الخارجية اليابانية (IDE-JETRO)، ومؤسسة الأبحاث ، ومعهد سلاسل القيمة العالمية في جامعة الأعمال والاقتصاد الدولي (UIBE) في بكين، ومنظمة التجارة العالمية.

وقال التقرير: "لقد كشفت الاضطرابات الأخيرة المرتبطة بالجائحة عن نقاط ضعف طويلة الأمد في سلاسل القيمة العالمية، وخاصة تلك المرتبطة بالإفراط في التركيز والاعتماد المفرط على اقتصاد واحد أو منطقة واحدة لتوريد المنتجات الحيوية - وهو الظرف الذي تفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية الأخيرة. ومع ذلك، فإن الهيكل الحالي لسلاسل القيمة العالمية معقد وأدى إلى فوائد كبيرة للشركات والمستهلكين على مستوى العالم. المقدمة المشتركة للنشر.

وأضاف: "لا يمكن تحقيق المرونة والاستدامة دون الشمول، ولضمان أن تدعم سلاسل القيمة العالمية التنمية الشاملة، يجب الاستمرار في خفض الحواجز أمام التكامل ووضع تدابير تمنع الشركات من استغلال قوتها السوقية على حساب صغار الموردين."

ويقدم التقرير تحديثًا للاتجاهات في سلاسل القيمة العالمية مع بيانات جديدة تمتد حتى عام 2022، مما يسلط الضوء على أن سلاسل القيمة العالمية تظل جزءًا أساسيًا من العولمة على الرغم من الضغوط المتزايدة. وشكلت المدخلات الأجنبية 28% من الصادرات السلعية العالمية العام الماضي، وهو مستوى قياسي بحسب التقرير. علاوة على ذلك، كانت معدلات المشاركة في سلاسل القيمة العالمية في جميع الاقتصادات تقريبًا أعلى في عام 2022 مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2018.

ويتناول التقرير كيفية تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وجائحة كوفيد-19 على سلاسل القيمة العالمية، مع مناقشة متعمقة لسلاسل توريد الطاقة وأشباه الموصلات. ويخلص التقرير إلى أن قيمة الصادرات وحصة المنتجات التي قد تشكل عنق الزجاجة - المنتجات التي تصدرها قلة قليلة من الاقتصادات - قد تضاعفت منذ عام 2000، من 9٪ إلى 19٪ من إجمالي التجارة، مما ساهم في ضعف سلاسل القيمة العالمية. كما كان هناك تركيز كبير في مصادر المدخلات الأجنبية.

علاوة على ذلك، أدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى زيادة عدد المراحل في سلاسل القيمة العالمية من عام 2018 إلى عام 2020. وقد يكون هذا بسبب قيام الاقتصادات بتوريد منتجات من مصادر جديدة نتيجة لفرض تعريفات جمركية أعلى، ولكن في عام 2021 قد يحدث بعض هذا وانعكس اتجاه إطالة سلاسل القيمة العالمية، على الأرجح بسبب الوباء الذي يحد من الخيارات المتاحة.

وفيما يتعلق بالاستدامة، يقدم التقرير إطارًا شاملاً لحساب انبعاثات الكربون يتتبع انبعاثات الغازات الدفيئة على طول سلاسل القيمة العالمية ويقترح إطارًا مفاهيميًا للمساعدة في جعل سلاسل القيمة العالمية أكثر ملاءمة للبيئة.

ويؤكد التقرير أن سلاسل القيمة العالمية يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية للشركات في الاقتصادات النامية من خلال تحسين الإنتاجية وتخفيف القيود ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأجور وتحسين ظروف العمل. ويشير التقرير إلى أن السياسات الرامية إلى جعل سلاسل القيمة العالمية أكثر شمولا ينبغي أن تركز على تسهيل الدخول إلى سلاسل القيمة العالمية وزيادة الآثار الإيجابية غير المباشرة على الاقتصاد المحلي.







