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اليوم السابع يقدم غدا أقوى ملحق للاتصالات لـ Cairo ICT

11/18/2023 2:25:21 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق غدا، الأحد، فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجي ا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT”23، والذي يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



يشارك في المعرض 5 وزارات، التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.



بهذه المناسبة يقدم اليوم السابع أقوى ملحق للاتصالات، والذى تتضمن أهم إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحوارات ومقابلات صحفية مع قيادات ومسؤولى قطاع الاتصالات، إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة "إي فينانس"، المهندس هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا شركة اورنج، أيمن أميري نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي بشركة اورنج، أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنج، المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، المهندس محمد كيوان الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت تراست.
















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