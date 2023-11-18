تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومرافق عامة ومبانى خدمية بـ2.8 مليار جنيه

MENAFN - Youm7) تواصل شركات القابضة للتشييد والتعمي ، تنفيذ مئات المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات خدمات ومرافق عامة تابعة للهيئة القومية ولغيرها من الجهات المعنية في مختلف محافظات مصر .

ومن بين المشروعات تلك نفذت شركة النصر للمبانى والإنشاءات "إيجيكو" إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مشروعات بقيمة 2.84 مليار جنيه خلال العام المالى 2022-2023 ، منها 2.5 اعمال مقاولات و197 مليون جنيه استثمار عقارى ،و35 مليون جنيه نشاط زراعى و36 مليون جنيه نشاط تجارى، نتج عنه صافى ربح بلغ 114.1 مليون جنيه ،مقابل 105.5 مليون جنيه العام المالى 2021-2022 .



كما حصلت الشركة برئاسة المهندس أحمد أبو شبانة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب على تعاقدات بلغت 10.5 مليار جنيه، سيتم تنفيذ الجانب الأكبر منها العام الجارى والعام المالى المقبل.



وكشفت بيانات الشركة التي تم اعتماد نتائجها في الجمعية العمومية مؤخرا برئاسة الدكتور مهندس هانى عثمان سليمان، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، عن تنفيذ العديد من المشروعات وتسليمها نهائيا 36 مشروعا بجانب تسليم 27 مشروعات تسليم ابتدائي، ومن المشروعات التي تم تسليمها نهائيا، خط الطرد الثانى من محطة رفع الصرف الصحى بامتداد المستثمرين الجنوبٌية حتى محطات المعالجة بالقاهرة الجدٌيدة بقيمة 383 ملٌيون جنٌيه، كذلك تسليم الاعمال المدنٌية

لتوسعات محطة معالجة صرف

صحى مرسى مطروح بقيمة 60 مليون جنيه، وكذلك مشروع الصرف الصحى والصناعي بالعاشر من رمضان بقيمة 1.5 مليار جنيه، علاوة على تسليم مشروع البنٌية اْلاساسٌية للمرحلة الثانيٌة بمدٌينة الجلود بالروبيكى بقيمة 184 مليون جنيه .

وكذلك تنفيذ المرافق الداخلية لمشروع الإسكان المتوسط دار مصر بمنطقة شمال القرنفل بتكلفة 85 مليون جنيه ، علاوة على تنفيذ أعمال بالعاصمة الإدارية بقيمة 137 مليون جنيه، وكلٌية الطب البيطري بجامعة مدٌينة السادات بتكلفة 83 مليون جنيه ، بجانب مشروع الاسكان الطلابي

بمدٌينة شبٌين الكوم

جامعة المنوفية

ب 65 مليون جنيه ، ومشروعات الصرف الصحى ل 15 قرية بمركز ببا محافظة بنى سويف بقيمة 1.2 مليار جنيه ، وموقف سيارات الأقاليم بحي السلام بالقاهرة ب82 مليون جنيه ، ومحطة مياه ميانة بنى سويف ب 43 مليون جنيه علاوة على العديد من المشروعات الأخري ،والتى يتم تنفيذها وفق الجداول الزمنية لها ، بناء على تعليمات الدكتور مهندس محمود عصمت ،وزير قطاع الأعمال العام للشركات التابعة

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