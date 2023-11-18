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المحطات النووية بالضبعة تستعد لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثانية غدا

11/18/2023 2:25:21 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد هيئة المحطات النووية برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، غدا الأحد، لتركيب مصيدة قلب المفاعل طويلة الأجل الخاصة بالمفاعل النووى الثانى، بالإضافة إلى صب الخرسانة الخاصة بالمفاعل النووى الرابع بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بالضبعة.



ويأتى هذا الحدث الهندسى بالتزامن مع الاحتفال بالعيد السنوى الثالث للطاقة النووية بمصر المحدد له 19 نوفمبر من كل عام، والذى
كان من المقرر تنظيمه يوم 21 نوفمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تأجيله لحين تهدئة الأوضاع بالمنطقة.



الجدير بالذكر أن مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية وصلت في 25 أكتوبر الماضي على الرصيف البحري التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة المخصص لاستقبال معدات المشروع ، والتى تعد أحد العناصر الأساسية في نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.




وتعتبر أهم مميزات المحطة النووية بالضبعة هو اعتماد شركة روساتوم الروسية على أعلى معايير الأمان المستخدمة فى هذه النوعية من المفاعلات، علاوة على أنها تعتبر الاعلى أمان والأحدث بالعالم.



يذكر
أن هيئة المحطات النووية هى المالك والمشغل للمحطة النووية بالضبعة، علاوة على الاعتماد على نسبة من مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة النووية المحلية فى مصر.
















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