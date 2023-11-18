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اتحاد الكتاب يجهز الكتاب الأسود لتوثيق جرائم المحتل الصهيونى منذ 1984

11/18/2023 2:25:18 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس اتحاد كتاب مصر عن
إعداد ملف كامل باسم "الكتاب الأسود" الذى يوثق
كل جرائم الكيان الصهيوني بالصور بالتعاون مع اتحاد كتاب فلسطين وجامعة الزيتونة ومركز القدس للدراسات الفلسطينية بداية من عام 194‪8 وحتى يومنا هذا في غزة، لافتًا الي أن هذا الكتاب يرصد كل المجازر التى مارستها إسرائيل في فلسطين وفى لبنان وفى سوريا بما في ذلك مجزرة بحر البقر في مصر

وقد قام بعض أعضاء اتحاد الكتاب بتلاوة البيانات الموجهة إلى الجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني بكل لغات العالم للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى.

وشدد الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب على أن القضية الفلسطينية هي قضية وجودية لكل العرب في المقام الأول فضلا عن كونها قضية إنسانية تهم ضمير الأحرار
في العالم كله، ونحن لن ندخر جهدا في سبيل تقديم كل العون للإخوة الأشقاء في غزة من خلال جمع التبرعات المالية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والتبرع بالدم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصرى.








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