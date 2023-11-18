اتحاد الكتاب يجهز الكتاب الأسود لتوثيق جرائم المحتل الصهيونى منذ 1984

(MENAFN
- Youm7) أعلن الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس اتحاد كتاب مصر عن
إعداد ملف كامل باسم "الكتاب الأسود" الذى يوثق
كل جرائم الكيان الصهيوني بالصور بالتعاون مع اتحاد كتاب فلسطين وجامعة الزيتونة ومركز القدس للدراسات الفلسطينية بداية من عام 1948 وحتى يومنا هذا في غزة، لافتًا الي أن هذا الكتاب يرصد كل المجازر التى مارستها إسرائيل في فلسطين وفى لبنان وفى سوريا بما في ذلك مجزرة بحر البقر في مصر
وقد قام بعض أعضاء اتحاد الكتاب بتلاوة البيانات الموجهة إلى الجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني بكل لغات العالم للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى.
وشدد الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب على أن القضية الفلسطينية هي قضية وجودية لكل العرب في المقام الأول فضلا عن كونها قضية إنسانية تهم ضمير الأحرار
في العالم كله، ونحن لن ندخر جهدا في سبيل تقديم كل العون للإخوة الأشقاء في غزة من خلال جمع التبرعات المالية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والتبرع بالدم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصرى.
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