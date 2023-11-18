اعرف الكاتبة الأمريكية آن بوير بعد تقديم استقالتها من نيويورك تايمز تضامنًا مع غزة

MENAFN - Youm7) قدمت الشاعرة الأمريكية آن بوي استقالتها من مجلة نيويورك تايمز التي كات محررة الشعر الرئيسية فيها وذلك احتجاجا على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وهنا نتعرف على الكاتبة الأمريكية.

من هى آن بوير؟

آن بوير شاعرة وكاتبة مقالات كانت الفائزة الأولى بجائزة Cy Twombly للشعر لعام 2018 من مؤسسة الفنون المعاصرة والفائزة بجائزة Whiting لعام 2018 في الأعمال الواقعية الشعرية.

ولدت ونشأت في كانساس، وتلقت تعليمها في مدارسها ومكتباتها العامة منذ عام 2011، وقد أصبح آن بوير أستاذًا في معهد كانساس سيتي للفنون وتعيش في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.

أشهر كتبها

أشهر كتب آن بوير رواية The Undying وهى عبارة عن مذكرات عاطفية وبليغة حول معركة امرأة واحدة مع سرطان الثدي تأخذ القارئ في رحلة شخصية عميقة عن "جسد يتألم"، و"نزع الحزن"، والخسارة العميقة بوضوح شديد، وهي شهادة مؤرقة عن الموت المليء بالحياة كما أنها رواية لا تنسى عن وحشية المرض ورأسمالية رعاية مرضى السرطان في أمريكا.

وهناك حكاية حقيقية وراء هذه الرواية فبعد أسبوع من عيد ميلادها الحادي والأربعين، تم تشخيص إصابة الشاعرة المشهورة آن بوير بسرطان الثدي وبالنسبة لأم تعيش من راتب وهي مقدم الرعاية وليس الشخص الذي يحتاج إلى رعاية، كان المرض بمثابة أزمة وبدءًا في أفكار جديدة حول الوفيات وسياسات المرض المرتبطة بالنوع الاجتماعي.

يستكشف كتاب The Undying تجربة المرض بوساطة الشاشات الرقمية، ومدوني فيديوهات السرطان، وأكاذيب الشركات، و"أنصار الألم" المؤيدون للألم، والتكاليف البيئية للعلاج الكيميائي، والعديد من جرائم القتل الصغيرة التي ترتكبها الرأسمالية كما ينتقد بشدة صناعة الأدوية ويغوص أيضًا في مشاعر الكاتبات اللاتي كتبن عن أمراضهن ​​ووفياتهن المستمرة: أودري لورد، وكاثي أكر، وسوزان سونتاج، وأخريات.

رواية آن بوير











