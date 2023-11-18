اعرف الكاتبة الأمريكية آن بوير بعد تقديم استقالتها من نيويورك تايمز تضامنًا مع غزة

(MENAFN
- Youm7) قدمت الشاعرة الأمريكية آن بوي استقالتها من مجلة نيويورك تايمز التي كات محررة الشعر الرئيسية فيها وذلك احتجاجا على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وهنا نتعرف على الكاتبة الأمريكية.
من هى آن بوير؟
آن بوير شاعرة وكاتبة مقالات كانت الفائزة الأولى بجائزة Cy Twombly للشعر لعام 2018 من مؤسسة الفنون المعاصرة والفائزة بجائزة Whiting لعام 2018 في الأعمال الواقعية الشعرية.
ولدت ونشأت في كانساس، وتلقت تعليمها في مدارسها ومكتباتها العامة منذ عام 2011، وقد أصبح آن بوير أستاذًا في معهد كانساس سيتي للفنون وتعيش في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.
أشهر كتبها
أشهر كتب آن بوير رواية The Undying وهى عبارة عن مذكرات عاطفية وبليغة حول معركة امرأة واحدة مع سرطان الثدي تأخذ القارئ في رحلة شخصية عميقة عن "جسد يتألم"، و"نزع الحزن"، والخسارة العميقة بوضوح شديد، وهي شهادة مؤرقة عن الموت المليء بالحياة كما أنها رواية لا تنسى عن وحشية المرض ورأسمالية رعاية مرضى السرطان في أمريكا.
وهناك حكاية حقيقية وراء هذه الرواية فبعد أسبوع من عيد ميلادها الحادي والأربعين، تم تشخيص إصابة الشاعرة المشهورة آن بوير بسرطان الثدي وبالنسبة لأم تعيش من راتب وهي مقدم الرعاية وليس الشخص الذي يحتاج إلى رعاية، كان المرض بمثابة أزمة وبدءًا في أفكار جديدة حول الوفيات وسياسات المرض المرتبطة بالنوع الاجتماعي.
يستكشف كتاب The Undying تجربة المرض بوساطة الشاشات الرقمية، ومدوني فيديوهات السرطان، وأكاذيب الشركات، و"أنصار الألم" المؤيدون للألم، والتكاليف البيئية للعلاج الكيميائي، والعديد من جرائم القتل الصغيرة التي ترتكبها الرأسمالية كما ينتقد بشدة صناعة الأدوية ويغوص أيضًا في مشاعر الكاتبات اللاتي كتبن عن أمراضهن ووفياتهن المستمرة: أودري لورد، وكاثي أكر، وسوزان سونتاج، وأخريات.
رواية آن بوير
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