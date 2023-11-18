تعرف على برنامج المؤتمر الأدبى الـ23 لإقليم القاهرة وشمال الصعيد

MENAFN - Youm7) ينطلق المؤتمر الأدبى الثالث والعشرون لأدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد في الفيوم في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري تحت شعار "الفعل الثقافي في زمن التحولات" وتبدأ جلسات الدورة التي تحمل اسم الأديب الراحل حمدى أبو جليل بالافتتاح في الخامسة من عصر اليوم الأول من المؤتمر يوم الاثنين 27 نوفمبر بتقديم من الإعلامى خالد منصور.

ويلى ذلك كلمة محمد شاكر ومحمد حسنى إبراهيم رئيس المؤتمر ولاميس الشرنوبى رئيس إقليم القاهرة الكبرى وكلمة مسعودة شومان ورئيس هيئة قصور الثقافة عمرو البسيونى وكلمة للدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وكلمة لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

وسيجرى تكريم كل من محمد حسنى إبراهيم وسم الأديب حمدى أبو جليل ومحمد الشرقاوي وزينب أبو سنة وسعيد الصاوي ودعاء عبد المنعم وصبرى رشوان ويقام على هامش الافتتاح عرض لفرقة الفيوم الموسيقية ومناقشة لكتاب الكاتب الراحل حمدى أبو جلل دليلك إلى كاتب استثنائى إعداد وتقديم عصام الزهيرى ويشارك فيها الدكتور يسرى عبد الله وأشرف أبو جليل وشعبان يوسف.

وفى اليوم الأول ينطلق المحور الأول وهو الإبداع والتحولات المعرفية والبيئة والتقنية ويديرها سيد الوكيل ويشارك فيه الدكتور أيمن تعيلب والدكتور شريف الجيال والدكتور معتز سلامة أما المحور البحثى الثانى في اليوم الأول فينطلق بعنوان التقى ومفارقات الزمن الرقمي ويشارك فيها الأستاذ الدكتور عايدى على جمعة وحسن ذكى ونورا غنيم ومحمد سيد عبد التواب ويعقب ذلك أمسية قصصية تديرها ميرفت نادي وأمسية شعرية يديرها الشاعر أسامة سند.

برنامج الفعاليات





البرنامج







