تعرف على برنامج المؤتمر الأدبى الـ23 لإقليم القاهرة وشمال الصعيد

(MENAFN
- Youm7) ينطلق المؤتمر الأدبى الثالث والعشرون لأدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد في الفيوم في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري تحت شعار "الفعل الثقافي في زمن التحولات" وتبدأ جلسات الدورة التي تحمل اسم الأديب الراحل حمدى أبو جليل بالافتتاح في الخامسة من عصر اليوم الأول من المؤتمر يوم الاثنين 27 نوفمبر بتقديم من الإعلامى خالد منصور.
ويلى ذلك كلمة محمد شاكر ومحمد حسنى إبراهيم رئيس المؤتمر ولاميس الشرنوبى رئيس إقليم القاهرة الكبرى وكلمة مسعودة شومان ورئيس هيئة قصور الثقافة عمرو البسيونى وكلمة للدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وكلمة لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.
وسيجرى تكريم كل من محمد حسنى إبراهيم وسم الأديب حمدى أبو جليل ومحمد الشرقاوي وزينب أبو سنة وسعيد الصاوي ودعاء عبد المنعم وصبرى رشوان ويقام على هامش الافتتاح عرض لفرقة الفيوم الموسيقية ومناقشة لكتاب الكاتب الراحل حمدى أبو جلل دليلك إلى كاتب استثنائى إعداد وتقديم عصام الزهيرى ويشارك فيها الدكتور يسرى عبد الله وأشرف أبو جليل وشعبان يوسف.
وفى اليوم الأول ينطلق المحور الأول وهو الإبداع والتحولات المعرفية والبيئة والتقنية ويديرها سيد الوكيل ويشارك فيه الدكتور أيمن تعيلب والدكتور شريف الجيال والدكتور معتز سلامة أما المحور البحثى الثانى في اليوم الأول فينطلق بعنوان التقى ومفارقات الزمن الرقمي ويشارك فيها الأستاذ الدكتور عايدى على جمعة وحسن ذكى ونورا غنيم ومحمد سيد عبد التواب ويعقب ذلك أمسية قصصية تديرها ميرفت نادي وأمسية شعرية يديرها الشاعر أسامة سند.
برنامج الفعاليات
البرنامج
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