الجارديان يسلط الضوء على رمسيس وذهب الفراعنة: باع أكثر من 110 آلاف تذكرة مسبقا

MENAFN - Youm7) يسلط موقع الجارديان الضوء على معرض "رمسيس وذهب الفراعنة " والذى شهدإقبالاً كثيفًا حيث اصطف آلاف الزائرين أمام مدخل متحف استراليا بمدينة سيدني المقام به المعرض للدخول والاستمتاع بما يعرضه من قطع أثرية متميزة والتعرف عن قرب بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

الاثار المصرية





تمثال المصرى

وقد نجح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" من جذب الجهمور قبل حتى افتتاحه بشكل رسمي، إذ حتي الآن بيع 110 آلاف تذكرة من تذاكر المعرض ونفاذ جميع تذاكر الزيارة المخصصة لشهر نوفمبر، وفقا لما ذكره موقع الجارديان.

يلقى المعرض الضوء على إنجازات رمسيس الثانى الذى حكم مصر لمدة 67 عامًا فى ثانى أطول فترة حكم لأى فرعون وهو الفرعون الذى عاش 92 عامًا مذهلة، ويضم معرض رمسيس وذهب الفراعنة 181 قطعة أثرية لا تقدر بثمن بما فى ذلك الكنوز المصرية والآثار الفريدة من نوعها والعديد منها يمثل الفرعون الاستثنائى نفسه والعديد منها لم يغادر مصر من قبل.

ويشمل المعرض تنوعا مذهلا من القطع الأثرية بما فى ذلك التوابيت، ومومياوات الحيوانات، والمجوهرات الرائعة، والأقنعة الملكية المذهلة، والتمائم الرائعة، والكنوز الذهبية المزخرفة للمقبرة ، والتي تعرض المهارة الرائعة للحرفيين المصريين.

وعلى الرغم من أن القطع التي تم جمعها لا تقدر بثمن، وغني عن القول، أنها لا يمكن تعويضها، فإن المعرض يأتي مع بوليصة تأمين بقيمة 2.4 مليار دولار.