الجارديان يسلط الضوء على رمسيس وذهب الفراعنة: باع أكثر من 110 آلاف تذكرة مسبقا

(MENAFN
- Youm7) يسلط موقع الجارديان الضوء على معرض "رمسيس وذهب الفراعنة " والذى شهد
إقبالاً كثيفًا حيث اصطف آلاف الزائرين أمام مدخل متحف استراليا بمدينة سيدني المقام به المعرض للدخول والاستمتاع بما يعرضه من قطع أثرية متميزة والتعرف عن قرب بعظمة الحضارة المصرية القديمة.
الاثار المصرية
تمثال المصرى
وقد نجح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" من جذب الجهمور قبل حتى افتتاحه بشكل رسمي، إذ حتي الآن بيع 110 آلاف تذكرة من تذاكر المعرض ونفاذ جميع تذاكر الزيارة المخصصة لشهر نوفمبر، وفقا لما ذكره موقع الجارديان.
يلقى المعرض الضوء على إنجازات رمسيس الثانى الذى حكم مصر لمدة 67 عامًا فى ثانى أطول فترة حكم لأى فرعون وهو الفرعون الذى عاش 92 عامًا مذهلة، ويضم معرض رمسيس وذهب الفراعنة 181 قطعة أثرية لا تقدر بثمن بما فى ذلك الكنوز المصرية والآثار الفريدة من نوعها والعديد منها يمثل الفرعون الاستثنائى نفسه والعديد منها لم يغادر مصر من قبل.
ويشمل المعرض تنوعا مذهلا من القطع الأثرية بما فى ذلك التوابيت، ومومياوات الحيوانات، والمجوهرات الرائعة، والأقنعة الملكية المذهلة، والتمائم الرائعة، والكنوز الذهبية المزخرفة للمقبرة ، والتي تعرض المهارة الرائعة للحرفيين المصريين.
وعلى الرغم من أن القطع التي تم جمعها لا تقدر بثمن، وغني عن القول، أنها لا يمكن تعويضها، فإن المعرض يأتي مع بوليصة تأمين بقيمة 2.4 مليار دولار.
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