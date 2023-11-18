تفاصيل استعدادات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55.. حتى الآن

(MENAFN
- Youm7) معرض القاهرة الدولى للكتاب أحد أهم المعارض الدولية في العالم، والذى يعد أكبر مارثون للقراءة
في مصر بصفة خاصة والعالم العربى بصفة عامة، ومن المقرر انطلاق دورته الـ 55،
من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل النرويج ضيف شرف تلك الدورة.
غلق باب استقبال طلبات المشاركة 26 نوفمبر
وقد أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من المعرض، بداية من 10 أكتوبر الماضى، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.
وكان من المقرر أن يغلق باب استقبال طلبات المشاركة يوم 16 نوفمبر ولكن وافقت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض بناء على طلب من رئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده، بمد موعد استقبال طلبات دور النشر لمدة 10 أيام أخرى، على أن يغلق يوم 26 من شهر نوفمبر الحالي.
وكشف سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، في تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة العليا وافقت على مد فترة استقبال الطلبات من دور النشر بناءً على طلب اتحاد الناشرين المصريين، لإتاحة الفرصة أمام دور النشر لتجهيز الأوراق المطلوبة والتقدم في ماراثون القراءة الأهم في مصر بصفة خاصة والوطن العربى بصفة عامة.
سبب اختيار شعار معرض القاهرة الدولى للكتاب
وعن سبب اختيار شعارة الدولة الـ 55 من المعرض من قبل اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية، لذا ينطلق المعرض تحت عنوان "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".
سليم حسن ويعقوب الشارونى شخصيتا المعرض
وقد وافقت اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، على اختيار شخصية المعرض عالم الآثار الشهير
الدكتور سليم حسن، والذي قدم أعمالًا مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن.
كما وافقت اللجنة على اختيار، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل واستمر النقاش حول الاحتفاء بعدد من رموز الفكر والإبداع على المستويين المصري والعربي، لما للثقافة المصرية من تآلفات مع الثقافة العربية، ومن بين هؤلاء المحتفى بهم: عميد الأدب العربي "طه حسين"، ورائدة من رواد الشعر "نازك الملائكة".
إقبال كبير من دور النشر على المشاركة
كما كشف سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعضو اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب أن هناك حالة من الإقبال الكبير لأصحاب دور النشر على المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، وأنه من المتوقع زيادة عدد دور النشر المصرية والعربية والأجنبية في دورة المعرض 2024، عن العام الماضى، نظرًا لمؤشر عدد المتقدمين خلال الفترة الماضى منذ أن تم فتح باب المشاركة في أكتوبر الماضى، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب وافقت بناء على طلب من اتحاد الناشرين المصريين بمد فترة استقبال طلبات المشاركة من قبل دور النشر لمدة 10 أيام، على أن تنتهى يوم 26 نوفمبر الحالى.
تخصيص جناح لدور النشر الجديدة
كما قررت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بدورته الـ55، المقرر إقامتها يناير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، استيعاب الناشرين الجدد الذين تقدموا للمشاركة فى المعرض ولم تنطبق عليهم الشروط.
وتخصص الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض، جناح مساحته 45 مترًا لدور النشر الجديدة التى لم يتخطى عدد إصداراتها الـ50 عنوانًا، وذلك بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، أو دور النشر التى لم ينطبق عليها باقى شروط المشاركة فى المعرض بجناح مستقل، ويأتى ذلك لدعم صناعة الكتاب والنشر، ومساندة الناشرين للاستمرار في مسيرتهم القومية.
النرويج ضيف شرف معرض الكتاب
ستحل النرويج كضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2024 تحت شعار "الحلم الذي نحمله" وهى فرصة للتعرف على النرويج والأدب النرويجي بجميع أنواعه، بالإضافة إلى مؤلفين نرويجيين الذين سيشاركون في معرض القاهرة الدولى للكتاب
وكلمات
شعار النرويج ضيف الشرف مستوحاة من قصيدة "هذا هو الحلم" للشاعر النرويجي أولاف إتش هاوجِه، وفي عام 2016، صوَت قراء ومشاهدو هيئة الإذاعة النرويجية (NRK) على القصيدة باعتبارها أعظم قصيدة نرويجية على الإطلاق وتعرض حياة الشاعر العظيم وأعماله في مركز أولاف إتش هاوجِه للشعر في قريته مسقط رأسه بجوار مضيق هاردانجرفيورد في غرب النرويج.
إصدارات خاصة عن القضية الفلسطينية
قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن أغلبية الناشرين يجهزون خلال الوقت الحالي إصدارات جديدة من الكتب التى تتناول القضية الفلسطينية، تمهيدًا لعرضها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024، وذلك من أجل تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، جراء الاعتداءات الغاشمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
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