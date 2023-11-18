تفاصيل استعدادات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55.. حتى الآن

MENAFN - Youm7) معرض القاهرة الدولى للكتاب أحد أهم المعارض الدولية في العالم، والذى يعد أكبر مارثون للقراءةفي مصر بصفة خاصة والعالم العربى بصفة عامة، ومن المقرر انطلاق دورته الـ 55،من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل النرويج ضيف شرف تلك الدورة.

غلق باب استقبال طلبات المشاركة 26 نوفمبر

وقد أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من المعرض، بداية من 10 أكتوبر الماضى، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.

وكان من المقرر أن يغلق باب استقبال طلبات المشاركة يوم 16 نوفمبر ولكن وافقت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض بناء على طلب من رئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده، بمد موعد استقبال طلبات دور النشر لمدة 10 أيام أخرى، على أن يغلق يوم 26 من شهر نوفمبر الحالي.

وكشف سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، في تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة العليا وافقت على مد فترة استقبال الطلبات من دور النشر بناءً على طلب اتحاد الناشرين المصريين، لإتاحة الفرصة أمام دور النشر لتجهيز الأوراق المطلوبة والتقدم في ماراثون القراءة الأهم في مصر بصفة خاصة والوطن العربى بصفة عامة.

سبب اختيار شعار معرض القاهرة الدولى للكتاب

وعن سبب اختيار شعارة الدولة الـ 55 من المعرض من قبل اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية، لذا ينطلق المعرض تحت عنوان "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

سليم حسن ويعقوب الشارونى شخصيتا المعرض

وقد وافقت اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، على اختيار شخصية المعرض عالم الآثار الشهير

الدكتور سليم حسن، والذي قدم أعمالًا مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن.

كما وافقت اللجنة على اختيار، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل واستمر النقاش حول الاحتفاء بعدد من رموز الفكر والإبداع على المستويين المصري والعربي، لما للثقافة المصرية من تآلفات مع الثقافة العربية، ومن بين هؤلاء المحتفى بهم: عميد الأدب العربي "طه حسين"، ورائدة من رواد الشعر "نازك الملائكة".

إقبال كبير من دور النشر على المشاركة

كما كشف سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعضو اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب أن هناك حالة من الإقبال الكبير لأصحاب دور النشر على المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، وأنه من المتوقع زيادة عدد دور النشر المصرية والعربية والأجنبية في دورة المعرض 2024، عن العام الماضى، نظرًا لمؤشر عدد المتقدمين خلال الفترة الماضى منذ أن تم فتح باب المشاركة في أكتوبر الماضى، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب وافقت بناء على طلب من اتحاد الناشرين المصريين بمد فترة استقبال طلبات المشاركة من قبل دور النشر لمدة 10 أيام، على أن تنتهى يوم 26 نوفمبر الحالى.

تخصيص جناح لدور النشر الجديدة

كما قررت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بدورته الـ55، المقرر إقامتها يناير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، استيعاب الناشرين الجدد الذين تقدموا للمشاركة فى المعرض ولم تنطبق عليهم الشروط.

وتخصص الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض، جناح مساحته 45 مترًا لدور النشر الجديدة التى لم يتخطى عدد إصداراتها الـ50 عنوانًا، وذلك بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، أو دور النشر التى لم ينطبق عليها باقى شروط المشاركة فى المعرض بجناح مستقل، ويأتى ذلك لدعم صناعة الكتاب والنشر، ومساندة الناشرين للاستمرار في مسيرتهم القومية.

النرويج ضيف شرف معرض الكتاب

ستحل النرويج كضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2024 تحت شعار "الحلم الذي نحمله" وهى فرصة للتعرف على النرويج والأدب النرويجي بجميع أنواعه، بالإضافة إلى مؤلفين نرويجيين الذين سيشاركون في معرض القاهرة الدولى للكتاب

وكلمات

شعار النرويج ضيف الشرف مستوحاة من قصيدة "هذا هو الحلم" للشاعر النرويجي أولاف إتش هاوجِه، وفي عام 2016، صوَت قراء ومشاهدو هيئة الإذاعة النرويجية (NRK) على القصيدة باعتبارها أعظم قصيدة نرويجية على الإطلاق وتعرض حياة الشاعر العظيم وأعماله في مركز أولاف إتش هاوجِه للشعر في قريته مسقط رأسه بجوار مضيق هاردانجرفيورد في غرب النرويج.

إصدارات خاصة عن القضية الفلسطينية

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن أغلبية الناشرين يجهزون خلال الوقت الحالي إصدارات جديدة من الكتب التى تتناول القضية الفلسطينية، تمهيدًا لعرضها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024، وذلك من أجل تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، جراء الاعتداءات الغاشمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.