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من هى ميرا موراتى الرئيس التنفيذى الجديد لـ Chatgpt؟

11/18/2023 2:25:15 PM
(MENAFN- Youm7) تولت ميرا موراتي منصب الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة التي صنعت Chatbot الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي ChatGPT، عقب الإعلان عن إقالة سام ألتمان، وتعتبر موراتي (35 عامًا) واحدة من "الأدمغة" التي تقف وراء "شات جي بي تي"، لأنها كانت واحدة من الأشخاص الرئيسيين المشاركين في إنشائه.



بعد انضمامها إلى OpenAI في عام 2018 كنائبة رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والشراكات، تمت ترقيتها إلى نائب الرئيس الأول للأبحاث والمنتجات والشراكات في عام 2020، وتولت منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا (CTO) في OpenAI في عام 2022.



وفقًا للشركة، لعبت موراتي "دورًا حاسمًا" في نمو OpenAI من شركة ناشئة صغيرة إلى رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.



وفي بيان، قالت OpenAI إن موراتي "جلبت مجموعة مهارات فريدة من نوعها، وتفهم قيم الشركة وعملياتها وأعمالها، وتقود بالفعل وظائف البحث والمنتجات والسلامة في الشركة".



وأضاف "نظرًا لفترة عملها الطويلة ومشاركتها الوثيقة في جميع جوانب الشركة، بما في ذلك خبرتها في حوكمة وسياسات الذكاء الاصطناعي، يعتقد مجلس الإدارة أنها مؤهلة بشكل فريد لهذا الدور ويتوقع انتقالًا سلسًا أثناء إجراء بحث رسمي عن رئيس تنفيذي دائم.


من ألبانيا إلى وادي السيليكون


ولدت موراتي عام 1988 في ألبانيا، ولعبت دورًا فعالًا في تشكيل مسار OpenAI منذ انضمامها إلى الشركة، رحلتها من ألبانيا - حيث نشأت خلال التحول الزلزالي من النظام الشيوعي إلى الديمقراطية - إلى قمة ابتكار الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون كانت رائعة.



بعد مغادرة ألبانيا بمنحة دراسية في سن السادسة عشرة للالتحاق بالمدرسة في فانكوفر بكندا، تابعت موراتي شهادة الهندسة في كلية دارتموث، كما شرعت بعد ذلك في مهنة شهدت أيضًا لعب دور محوري في تطوير Tesla's Model X من بين إنجازات أخرى.



بصفتها المدير التنفيذي للتكنولوجيا في OpenAI، قادت موراتي الفرق المسؤولة عن DALL-E، وهو ذكاء اصطناعي قادر على توليد أعمال فنية من المطالبات النصية، بالإضافة إلى ChatGPT، وهو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي والمعروف باستجاباته البشرية للاستفسارات المعقدة.



يأتي صعود "موراتي"، إلى منصب الرئيس التنفيذي المؤقت في منعطف حرج بالنسبة لشركة OpenAI - الشركة المشهورة بأبحاثها الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطويرها من خلال ChatGPT.



ومع تغيير ChatGPT للسرد العالمي للذكاء الاصطناعي، تشير تقارير، أن الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق إيرادات تزيد عن مليار دولار هذا العام - وهي قفزة كبيرة من 30 مليون دولار في العام السابق.



وتحت قيادتها، أصبح "شات جي بي تي" ظاهرة ثقافية، حيث جمع أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في غضون شهرين من إطلاقه في نوفمبر 2022، مما جعله تطبيق المستهلك الأسرع نموًا في التاريخ.



أشارت موراتي
إلى ChatGPT على أنه "طفلها" خلال مقابلة مع مجلة تايم، حتى عندما أعربت أيضًا عن مخاوفها بشأن المخاطر التي يمكن أن يشكلها الذكاء الاصطناعي.



وقالت: "هذا منعطف محوري حيث نمتلك القدرة على التأثير في كيفية تشكيل المجتمع، مشيرة أن التكنولوجيا تؤثر علينا، وبشكل متبادل، نشكل التكنولوجيا".



وطرحت استفسارات نقدية حول توجيه النموذج لتحقيق المهام المقصودة وضمان توافقه مع الأهداف البشرية، بما يخدم مصالح البشرية في نهاية المطاف.



وأضافت: "هناك أيضًا الكثير من الأسئلة حول التأثير المجتمعي، وهناك الكثير من الأسئلة الأخلاقية والفلسفية التي نحتاج إلى أخذها في الاعتبار". "ومن المهم أن نستقطب أصواتًا مختلفة، مثل الفلاسفة وعلماء الاجتماع والفنانين وأشخاص من العلوم الإنسانية."



كما دعت موراتي أيضًا إلى المشاركة المبكرة للكيانات التنظيمية مثل الكونجرس في قطاع الذكاء الاصطناعي،
وشددت على أن "الأمر ليس سابق لأوانه". "من الأهمية بمكان أن يبدأ جميع أصحاب المصلحة مشاركتهم، مع الأخذ في الاعتبار التأثير العميق الذي من المتوقع أن تحدثه هذه التقنيات."



أشاد ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت والمستثمر الرئيسي في OpenAI، بموراتي في ملف تعريف تايم، كما أشاد بالتزامها بجعل الذكاء الاصطناعي في متناول جمهور أوسع، وبراعتها في توحيد الفرق متعددة الأوجه ونهجها الجريء في مواجهة التحديات التقنية.



وقال ناديلا "من خلال تفانيها في إضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على الجمع بين فرق متنوعة، والشجاعة التي تتعامل بها مع التحديات التقنية، ساعدت ميرا في توسيع نطاق الشركة من شركة ناشئة إلى واحدة من أهم شركات الذكاء الاصطناعي في العالم."



وبينما يراقب العالم، سيتم تحديد فترة عمل موراتي كرئيس تنفيذي مؤقت من خلال كيفية تعاملها مع تحديات قيادة شركة أصبحت مرادفًا لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التزام ثابت بالمبادئ الأخلاقية.
















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