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انفجار بصاروخ Spacex ينهى الاختبار الثانى لمرحلة مركبة Starship

11/18/2023 2:25:15 PM
(MENAFN- Youm7) أُطلق صاروخ ستارشيب في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة من تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن شركة SpaceX أكدت فقدانه، حيث فُقد صاروخ SpaceX الضخم الجديد التابع لشركة Elon Musk، والذي يحمل اسم Starship، بعد إطلاقه من الولايات المتحدة.



وانفجر معزز الصاروخ الثقيل للغاية بعد وقت قصير من الإقلاع وظل الصاروخ سليما لفترة قصيرة قبل أن يؤكد المهندسون اختفائه أيضا، فبعد دقائق قليلة من الإطلاق والانفصال المخطط له في "المرحلة الساخنة"، انفجر المعزز الثقيل للغاية بدلاً من مواصلة الهبوط المخطط له والهبوط على الماء، لكن المركبة الفضائية نفسها استمرت في الفضاء، وبعد دقائق، قال فريق سبيس إكس إنه لم يتلق أي إشارة من المعزز وأنهم ربما فقدوا السفينة، وفقا لتقرير theverge.



وبعد هذه المسافة من رحلتها، من المحتمل أن المركبة لم تعد في نطاق المحطات الأرضية، ولكن يبدو أن نظام إنهاء الرحلة الخاص بالمركبة قد تم تشغيله بعد وقت قصير من إيقاف تشغيل محركات رابتور.



وتمثل هذه محاولة الإطلاق الثانية للصاروخ الذي يبلغ طوله 397 قدمًا، والذي يستخدم نظامًا من مرحلتين يفصل بينهما بضع دقائق من الإطلاق، حيث يهدف الصاروخ إلى التراجع.



وعلى الرغم من أنه كان من المقرر أصلاً إطلاق Starship في 17 نوفمبر، إلا أن SpaceX قامت بتأخير الرحلة لاستبدال مشغل الزعانف الشبكية ، وهو مكون يساعد في توجيه معزز Super Heavy إلى وجهته.



لقد جعل اختبار الإطلاق هذا أبعد بكثير من المحاولة السابقة، وانتهت أول رحلة تجريبية لمركبة ستارشيب في أبريل بالفشل، و اشتعلت النيران في الصاروخ بعد وقت قصير من إطلاقه وأطلق صواعق لتدمير نفسه.



وحينها ألقت شركة SpaceX باللوم في الفشل على تسرب الوقود الدفعي من معزز Super Heavy، قائلة إنه "تم قطع الاتصال بكمبيوتر الرحلة الأساسي للمركبة"، ولم تتمكن الشركة من إجراء عملية إطلاق أخرى حتى تعالج الإجراءات التصحيحية الـ 63 التي اتخذتها إدارة الطيران الفيدرالية .
















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