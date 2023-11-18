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مؤسس مشارك بـ Openai يستقيل بعد الإطاحة المفاجئة بسام ألتمان

11/18/2023 2:25:15 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن رئيس OpenAI والمؤسس المشارك جريج بروكمان على منصة X أنه سيتنحى عن منصبه بعد ساعات فقط من إقالة الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان من جانب مجلس الإدارة.



ووفقًا لما ذكره موقع "Business insider"، كتب بروكمان ردًا على منشور من ألتمان عن رحيله: "أنا فخور جدًا بما بنيناه جميعًا معًا منذ أن بدأنا في شقتي قبل 8 سنوات"، مضيفا "لقد مررنا بأوقات صعبة ورائعة معًا، وحققنا الكثير على الرغم من كل الأسباب والعوائق، ولكن بناءً على أخبار اليوم، استقلت.. أتمنى لكم جميعًا بصدق كل شيء أفضل.. ما زلت أؤمن بالمهمة لإنشاء الذكاء الاصطناعي العام الآمن الذي يفيد البشرية جمعاء."



شارك بروكمان الجدول الزمني للأحداث، وكتب أن الزوجين "شعرا بالصدمة والحزن" بسبب قرار مجلس الإدارة، ووفقًا لبروكمان، أرسل إيليا سوتسكيفر، كبير العلماء وعضو مجلس إدارة OpenA ، رسالة نصية إلى ألتمان، وعندما انضم ألتمان إلى الاجتماع، "أخبر سوتسكيفر سام أنه تم إقالته"، ثم أبلغ بروكمان لاحقًا أنه لن يكون عضوًا في مجلس الإدارة بعد الآن.



وفقًا للصحفية التكنولوجية كارا سويشر، فإن المغادرة الفوضوية في OpenAI ترتبط بالتوترات المتزايدة بين الذراعين غير الربحي والربحي لـ Open AI.




وفقًا لسويشر، أصبح الجانب غير الربحي في الشركة مهتمًا بشكل متزايد بـ "سرعة التطوير"، والتي اعتقدوا أنها تتعارض مع مهمة الحذر والسلامة في تطوير الذكاء الاصطناعي.



وأضاف سويشر تحذيرًا بأنه على الرغم من أن هذا قد يكون صحيحًا، إلا أن "مجتمع التكنولوجيا مليء أيضًا بالشائعات من جميع الأنواع".



كان بروكمان مديرًا تنفيذيًا مؤسسًا لشركة OpenAI في عام 2015، جنبًا إلى جنب مع سام ألتمان، وبعد وقت قصير من انضمامه إلى الفريق، قال لموقع Business Insider إنه يعتقد أن OpenAI لديها القدرة على "فتح الجيل القادم من الإنجازات".



كما أنه أثناء وجوده في OpenAI، ساعد في قيادة مشاريع مثل Dota 2، وهي لعبة استراتيجية معقدة أصبحت شائعة في عالم الرياضات الإلكتروني، وأعلنت الشركة أن بروكمان أصبح رئيسًا لشركة OpenAI في مايو 2022.



أمضى بروكمان الكثير من وقته في معالجة الانتقادات الموجهة إلى ChatGPT، برنامج الدردشة الآلي الشهير الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي التابع للشركة.



وفي عام 2020، واجه بروكمان وألتمان انتقادات بعد أن نشرت MIT Technology Review تحقيقًا حول الشركة، زاعمة أن OpenAI عززت ثقافة السرية وأخفت أبحاثها عن عامة الناس والمنافسين.

وكان تم إدراج بروكمان كواحد من أفضل 100 شخص مؤثر في الذكاء الاصطناعي من جانب مجلة تايم في سبتمبر.












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