مؤسس مشارك بـ Openai يستقيل بعد الإطاحة المفاجئة بسام ألتمان

(MENAFN
- Youm7) أعلن رئيس OpenAI والمؤسس المشارك جريج بروكمان على منصة X أنه سيتنحى عن منصبه بعد ساعات فقط من إقالة الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان من جانب مجلس الإدارة.
ووفقًا لما ذكره موقع "Business insider"، كتب بروكمان ردًا على منشور من ألتمان عن رحيله: "أنا فخور جدًا بما بنيناه جميعًا معًا منذ أن بدأنا في شقتي قبل 8 سنوات"، مضيفا "لقد مررنا بأوقات صعبة ورائعة معًا، وحققنا الكثير على الرغم من كل الأسباب والعوائق، ولكن بناءً على أخبار اليوم، استقلت.. أتمنى لكم جميعًا بصدق كل شيء أفضل.. ما زلت أؤمن بالمهمة لإنشاء الذكاء الاصطناعي العام الآمن الذي يفيد البشرية جمعاء."
شارك بروكمان الجدول الزمني للأحداث، وكتب أن الزوجين "شعرا بالصدمة والحزن" بسبب قرار مجلس الإدارة، ووفقًا لبروكمان، أرسل إيليا سوتسكيفر، كبير العلماء وعضو مجلس إدارة OpenA ، رسالة نصية إلى ألتمان، وعندما انضم ألتمان إلى الاجتماع، "أخبر سوتسكيفر سام أنه تم إقالته"، ثم أبلغ بروكمان لاحقًا أنه لن يكون عضوًا في مجلس الإدارة بعد الآن.
وفقًا للصحفية التكنولوجية كارا سويشر، فإن المغادرة الفوضوية في OpenAI ترتبط بالتوترات المتزايدة بين الذراعين غير الربحي والربحي لـ Open AI.
وفقًا لسويشر، أصبح الجانب غير الربحي في الشركة مهتمًا بشكل متزايد بـ "سرعة التطوير"، والتي اعتقدوا أنها تتعارض مع مهمة الحذر والسلامة في تطوير الذكاء الاصطناعي.
وأضاف سويشر تحذيرًا بأنه على الرغم من أن هذا قد يكون صحيحًا، إلا أن "مجتمع التكنولوجيا مليء أيضًا بالشائعات من جميع الأنواع".
كان بروكمان مديرًا تنفيذيًا مؤسسًا لشركة OpenAI في عام 2015، جنبًا إلى جنب مع سام ألتمان، وبعد وقت قصير من انضمامه إلى الفريق، قال لموقع Business Insider إنه يعتقد أن OpenAI لديها القدرة على "فتح الجيل القادم من الإنجازات".
كما أنه أثناء وجوده في OpenAI، ساعد في قيادة مشاريع مثل Dota 2، وهي لعبة استراتيجية معقدة أصبحت شائعة في عالم الرياضات الإلكتروني، وأعلنت الشركة أن بروكمان أصبح رئيسًا لشركة OpenAI في مايو 2022.
أمضى بروكمان الكثير من وقته في معالجة الانتقادات الموجهة إلى ChatGPT، برنامج الدردشة الآلي الشهير الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي التابع للشركة.
وفي عام 2020، واجه بروكمان وألتمان انتقادات بعد أن نشرت MIT Technology Review تحقيقًا حول الشركة، زاعمة أن OpenAI عززت ثقافة السرية وأخفت أبحاثها عن عامة الناس والمنافسين.
وكان تم إدراج بروكمان كواحد من أفضل 100 شخص مؤثر في الذكاء الاصطناعي من جانب مجلة تايم في سبتمبر.
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