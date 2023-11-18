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إيلون ماسك يريد موقعًا آمنًا لشهادته فى معركة حضانة طفله مع جرايمز

11/18/2023 2:25:15 PM
(MENAFN- Youm7) يحاول إيلون ماسك وجرايمز الوصول إلى اتفاق حول أين ومتى يجب أن يظهر للإدلاء بشهادته في معركة حضانة الأطفال، حيث يطلب فريق الملياردير عقدها في مكان آمن، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصل عليها موقع Insider.



ورفع ماسك، الذي لديه ثلاثة أطفال من جرايمز، دعوى قضائية ضد المغنية في تكساس في سبتمبر الماضي من أجل "إقامة علاقة بين الوالد والطفل"، وعارضته جرايمز في كاليفورنيا بعد أسابيع سعيًا للحصول على حضانة الأطفال، وأخبر قاضيًا في تكساس في أكتوبر أن ماسك كانت له حضانة ابنها X Æ A-Xii البالغ من العمر ثلاث سنوات، رغم اعتراضها.



أشارت الطلبات المقدمة في قضية تكساس هذا الأسبوع إلى أن محامي الزوجين السابقين يحاولون تحديد متى سيجلس "ماسك" للحصول على شهادة مسجلة بالفيديو في القضية.



وقالت الوثائق إن محامي جرايمز اقترحوا عليه أن يأتي إلى مكتبهم للشهادة، لكن محامي ماسك اعترضوا على ذلك، وطلبوا أن يتم الأمر في "مكان آمن في أوستن، تكساس"، والذي سيتم الكشف عنه بشكل خاص لمحامي جرايمز.



قال اثنان من المحامين ذوي الخبرة في قضايا قانون الأسرة المعقدة ذات القيمة العالية، إنه ليس من غير المعتاد أن يطلب شخص مثل ماسك موقعًا آمنًا لشهادته.



قال بيتر والزر وكريستوفر ميلشر، إن " ماسك " على الأرجح كان لديه مخاوف أمنية بشأن القيام بالشهادة في مكتب محاماة حيث من المفترض أن يأتي أي شخص اكتشف الأمر.



لا يبدو أيضًا أن محامي جرايمز وماسك يتفقون على موعد للشهادة، حيث يقول محامو ماسك إنه كان لديه تعارض في التاريخ في ديسمبر الذي اقترحه محاموها.



وقالت العريضة إن المحامين حاولوا التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا قبل اللجوء إلى المحكمة، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.



نظرًا لوجود دعاوى قضائية متنافسة في تكساس وكاليفورنيا فيما يتعلق بأطفال ماسك وجرايمز، فقد أخبر المحامون موقع Insider سابقًا أن الخطوة الأولى في القضية ستكون على الأرجح تحديد الولاية القضائية التي يجب أن تستمر فيها القضية فعليًا.



وهذا يعني أن جرايمز وماسك قد يقضيان أشهرًا في محاولة إثبات الحالة التي يعيش فيها أطفالهما بالفعل.














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