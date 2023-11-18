واتساب يطرح تحديثًا تجريبيًا يسمح بمشاركة ملصقات فى القنوات مع المتابعين

MENAFN - Youm7) يطرح تطبيق واتساب تحديثًا تجريبيًا جديدًا يسمح لمسئولي القنوات بمشاركة الملصقات مع متابعيهم، ومن خلال مشاركة لقطة شاشة للميزة، يشير تقرير WABetaInfo إلى أن الميزة محدودة حاليًا ومتاحة لبعض مختبري النسخة التجريبية فقط.من المفترض أن يتم طرحه للمستخدمين الآخرين في الأيام المقبلة، ولا يسمح التحديث بالملصقات الثابتة فحسب، بل يسمح أيضًا بإرسال ملصقات متحركة وديناميكية، وفقا لتقرير gadgets 360.وتم طرح قنوات واتساب في 150 دولة، بما في ذلك الهند في وقت سابق من هذا العام في سبتمبر ، وهذه القنوات مثل Instagram Broadcast، هي أدوات بث أحادية الاتجاه يمكن لبعض المستخدمين مشاركة التحديثات مع عدد كبير من مستخدمي واتساب .ويمكن لمالكي القناة فقط إرسال رسالة على القنوات، بينما يمكن للمستخدمين الآخرين الرد على هذه الرسائل، كما يمكنك البحث في الدليل للعثور على قناة أنشأها أي من المشاهير أو الأعمال التجارية أو منشئي المحتوى، ويقال إن القنوات ستكون قادرة على الوصول إلى ملصقات واتساب.وللتحقق مما إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى مشاركة الملصقات على القنوات حتى الآن، تأكد من تحديث إصدار واتساب التجريبي إلى الإصدار الأحدث، وانتقل إلى علامة تبويب القناة الخاصة بك واسحب لوحة المفاتيح لأعلى، إذا ظهر خيار الملصقات بجانب لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية، فيمكنك الوصول إلى هذه الميزة.ويضيف التقرير أن الميزة سيتم طرحها في النهاية لمزيد من مختبري النسخة التجريبية في الأسابيع القليلة المقبلة، ومع ذلك يشير تقرير Indian Express إلى أنه متاح لجميع مستخدمي قنوات واتساب.تجاوزت قنوات واتساب500 مليون مستخدم نشط شهريًا خلال الأسابيع السبعة الأولى، وفقًا لرسالة القنوات التي أرسلها الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg،ويتم العثور على قنوات واتساب في علامة التبويب "التحديثات" كما هو موضح في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS وAndroid، إلى جانب تحديثات حالة WhatsApp.ولا تتمتع الرسائل الموجودة في قنوات WhatsApp بحماية التشفير الشامل، يمكن لمالكي القناة فقط نشر التحديثات والرسائل، بينما يمكن لأعضاء القناة أو المتابعين التفاعل مع تلك الرسائل. تكون جميع الرسائل مرئية في القناة لمدة 30 يومًا فقط منذ وقت مشاركتها لأول مرة.ما هى قنوات واتساب:

تعمل القنوات كمنصة للبث في اتجاه واحد، مما يمكّن المسؤولين من إرسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي، وتعمل الشركة بنشاط على إنشاء دليل قابل للبحث لمساعدة المستخدمين في العثور على القنوات التي تتوافق مع اهتماماتهم.



وضمن هذا الدليل، يمكن للمستخدمين تصفح القنوات المرتبطة بهواياتهم وفرقهم الرياضية والتحديثات من السلطات المحلية ومواضيع أخرى متنوعة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار الانضمام إلى قنوات WhatsApp من خلال النقر على روابط الدعوة المشتركة في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المنشورة عبر الإنترنت