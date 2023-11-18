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الجغبير: ارتفاع كلف الإنتاج يؤخر استغلال الفرص الكامنة بالصناعة

11/18/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن ارتفاع كلف الإنتاج، يعد عاملا رئيسيا في تأخير استغلال الفرص التصديرية الكامنة لدى القطاع الصناعي.
وقال المهندس الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن كلف الإنتاج بالصناعة المحلية تصل لنحو 25 بالمئة مقارنة عما هو موجود في دول منافسة للمملكة، الأمر الذي يعيق تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية وقدرتها على حجز مكان لها باسواق تصديرية غير تقليدية، إضافة إلى ارتفاع كلف الشحن والتركز السلعي والجغرافي الواضح ما يؤدي لانحسار صادرات المنتجات المحلية ضمن مناطق جغرافية محدودة وبسلع معينة، إلى جانب ضعف التشبيك وعمليات التسويق والترويج بالاسواق التصديرية.
وبين أن الأردن يمتلك عدداً من الفرص التصديرية غير المستغلة نحو العديد من الأسواق العالمية والتي تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، 90 بالمئة منها تمتلكها منتجات الصناعة وهو ما أظهرته خارطة إمكانات التصدير التي هي إحدى آليات مركز التجارة الدولية لتقدير الفرص التصديرية التي يمكن استغلالها خلال سنوات مقبلة.
وأوضح أن الفرص التصديرية غير المستغلة بالقطاع الصناعي تتركز ضمن العديد من القطاعات والمنتجات تأتي بمقدمتها صناعات الأسمدة بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية 1.1 مليار دولار، ومنتجات الألبسة 680 مليون دولار، وصناعة المعادن 550 مليون دولار، والمنتجات الصيدلانية 500 مليون دولار، ومنتجات صناعة المجوهرات والمصنوعات المعدنية الثمينة بنحو 311 مليون دولار، إلى جانب العديد من المنتجات الورقية، والغذائية، والبلاسيتيكية.
وحسب المهندس الجغبير، تتوزع الفرص على عدد من الدول جاءت بمقدمتها الهند بنحو 1.4 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الاميركية 900 مليون دولار، فالسعودية 650 مليون دولار، والصين 400 مليون دولار، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 270 مليون دولار.
وأكد أن انعكاس استغلال الفرص التصديرية على القطاع الصناعي، تتمثل في رفع قدراته الإنتاجية بنحو 20 بالمئة من القدرات القائمة حاليا والبالغة 25 مليار دولار سنويا، وبالتالي تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
وبين أن استغلال الفرص التصديرية سيعمل كذلك على توفير 130 الف وظيفة جديدة، 32 بالمئة منها وظائف مباشرة، و26 بالمئة بطريقة غير مباشرة، و42 بالمئة كوظائف مستحدثة، فيما تشكل فرص العمل للنساء 26 بالمئة من إجمالي الفرص التي يمكن توفيرها.
وعبر المهندس الجغبير عن أمله بأن تسهم مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي من رفع القدرات التصديرية للقطاع الصناعي، وتخصيص وتوجيه القدرات والإمكانات بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى التوجهات الحكومية نحو خفض كلف الإنتاج ومد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي ما سينعكس بشكل واضح على خفض الكلف وبالتالي رفع القدرة على المنافسة واستغلال تلك الفرص المتاحة.
واشار إلى اجراءات أخرى يمكن أن تسهم في التسريع من استغلال الفرص الكامنة بالصناعة ولا سيما إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدير منتصف العام الماضي والتي تهدف بشكل مباشر إلى ضمان التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الأردنية، وزيادة مستوياتها والحفاظ على زخمها المطلوب.
وبين أن غرف الصناعة بعموم المملكة تعمل حاليا بشكل مكثف على الترويج للصناعة الأردنية بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) وشركة بيت التصدير لزيادة مشاركة الشركات الصناعية في المعارض الدولية، ودعم وصول منتجاتها للأسواق المستهدفة بهدف الحفاظ على وتيرة نمو الصادرات الصناعية.
ورأى الجغبير أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة ترتيب الأولويات وتكثيف العمل للحد من كلف الانتاج العالية، والبحث عن أسواق جديدة يمكن للصادرات الأردنية الولوج إليها، لتجنب المخاطر بالأسواق التقليدية، ورفع جاهزية التصدير، ودعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية، واستغلال المزايا التنافسية للمملكة باعتبارها مركزاً للوصول الى الأسواق العالمية يوفر الوصول لأكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم.
وأكد أن الصادرات الصناعية لا زالت تسير في طريق سلسلة النمو الملحوظ الذي حققته على مدار العقد الماضي، حيث حققت نموا ناهز 40 بالمئة خلال العام الماضي لتصبح تشكل 95 بالمئة من الصادرات الوطنية.
واشار المهندس الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، إلى أن صادرات الصناعة باتت اليوم تصل لأسواق 144 بلدا حول العالم وبأكثر من 1400 سلعة متنوعة منتجة محليا، ما يدلل على إمكاناتها العالية وجودتها وتنافسيتها المرتفعة.
وأوضح أن صادرات الصناعة بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي 5.4 مليار دينار، وحافظت معها على المستويات التي حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بالرغم من تراجع اسعار الفوسفات والبوتاس وبعض المنتجات الصناعية الأخرى.
وبين أن صادرات الصناعة خلال هذه الفترة ذهبت للعديد من الاسواق منها : الولايات المتحدة الاميركية بقيمة 1.348 مليار دينار، والهند نحو 902 مليون دينار، والسعودية 667 مليون دينار والعراق 374 مليون دينار، ودولة الإمارات العربية المتحدة 226 مليون دينار، وفلسطين بقيمة نحو 169 مليون دينار.
ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 الف منشأة، منها 16.2 الف منشأة حرفية، و1.8 الف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة منذ العقد الماضي.

MENAFN18112023000072011014ID1107450487

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