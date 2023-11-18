-->

Sunday, 19 November 2023 07:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


8 مليارات دولار إصدارات الصكوك المستدامة في 9 أشهر

11/18/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف محلل تصنيفات المؤسسات المالية في ستاندرد آند بورز غلوبال، الدكتور محمد دمق، أن حجم إصدارات الصكوك المستدامة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 قد وصل إلى 8 مليارات دولار.
وأضاف، على هامش طاولة مستديرة أجرتها“S&P GLOBAL” غلوبال في دبي، أن هذا الرقم هو ضعف حجم الصكوك من النوع نفسه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح دمق، أن هناك توافقا طبيعيا بين التمويل الإسلامي والتمويل المستدام، وأيضا يوجد تشابه في الصكوك الخضراء والصكوك المستدامة.
وأشار، إلى أن البنوك التي تعمل بالتمويل الإسلامي كصناعة ستلعب دورا في تمويل التحول المناخي وتمويل التحول في مجال الطاقة.
وأوضح، أنه بالنظر إلى هيكل صناعة التمويل الإسلامي فإنها تتركز في الدول المصدرة للنفط، حيث توصلت العديد من هذه الدول إلى خطط واستراتيجيات لتحسين هيكل اقتصادها وزيادة استدامة الاقتصاد، وسيجد جزء من هذه المشاريع طريقه بشكل طبيعي إلى البنوك الإسلامية في السوق.
وقال محلل تصنيفات المؤسسات المالية في ستاندرد آند بورز غلوبال:“إن المخاطر تشبه إلى حد كبير المخاطر بشكل عام في أسواق رأس المال بمعنى أن ارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر وانخفاض شهية المستثمرين، قد يكون لها تأثير على النمو الإجمالي لسوق الصكوك”.
وأضاف، أنه بالقياس على العملة المحلية فإنه منذ بداية العام انخفض الحجم الإجمالي لإصدارات الصكوك مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا نظراً لأن السعودية أصدرت صكوكا بكميات أقل بالعملة المحلية، لكن عند القياس بالعملة الأجنبية، فإن إصدارات الصكوك شهدت زيادة منذ بداية العام على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة لأن بعض المصدرين يجدون فرصة للاستفادة من السوق.
والصكوك هي أداة دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو شهادة ائتمان استثمار إسلامية. وقد تم تطويرها لتلبية حاجة المستثمرين الراغبين في التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذين يلتزمون بالمبادئ الإسلامية ويتجنبون الفوائد على الأرباح.
وقال محللون في قسم الأسواق العالمية الناشئة في يو بي إس:“إنها لا تدفع فائدة، ولكنها تدر دخلا للمستثمرين من خلال دفع حصة من أرباحها أو دخل الإيجار من خلال تضمين الأصول الأساسية، عادة في شكل أصول ملموسة، في هياكلها”.
ويستمد العائد الذي يحصل عليه حاملو الصكوك من الربح الناتج عن البيع أو الإيجار أو كليهما. وعلى عكس السندات التقليدية التي تنطوي على دفعات فائدة، تلتزم الصكوك بمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال، التركيز على ترتيبات تقاسم الأرباح أو الهياكل المدعومة بالأصول.
وفي المشهد الأوسع للدخل الثابت، اكتسبت الصكوك شعبية بين المستثمرين التقليديين أيضا، وفقا لبيانات من بنك يو بي إس.
ويوضح المحللون:“معظم الصكوك الدولية مصممة على أنها“قائمة على الأصول”، مما يعني أن حاملي الصكوك ليس لديهم أي حقوق أو مطالبة تفضيلية على الأصول الأساسية”.“إن حاملي هذه الصكوك لا يتعرضون للأداء أو القيمة السوقية للأصول الأساسية”. وبدلا من ذلك، فإنهم معرضون لمخاطر الائتمان غير المضمونة للملتزم، الذي يكون مسؤولا عن سداد جميع المبالغ المستحقة على الصكوك.
وقد أصبحت منتجات الصكوك مدرجة الآن في مؤشرات الائتمان التي تحظى بالمتابعة على نطاق واسع، مما يوفر خصائص دفاعية ومزايا تنويع ومواءمة مع مبادئ الاستثمار المستدام.
وهناك 14 نوعا مختلفا من الصكوك. أكثر أنواع الصكوك شيوعا، وفقًا لـ يو بي إس، هي صكوك“الإجارة”.
وتشمل الأنواع الأخرى الشائعة من الصكوك أيضا، صكوك المرابحة، وصكوك الوكالة، وصكوك المضاربة.
ولا يختلف تعامل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، مثل موديز وستاندرد آند بورز، مع الصكوك عندما يتعلق الأمر بتقييم مخاطر الأحداث الائتمانية. ووفقا لوكالة فيتش، بلغ معدل التخلف عن السداد التراكمي لجميع الصكوك المصدرة عالميا 0.24 % اعتبارًا من الربع الأول من العام 2023.
وتتركز الجهات المصدرة للصكوك في البلدان التي فيها عدد كبير من السكان المسلمين. وتقود سوق الصكوك المقومة بالدولار الأميركي أو عملات مجموعة العشرة الأخرى في الغالب عشر دول: البحرين، ومصر، وإندونيسيا، والكويت، وماليزيا، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا.
وتشمل هذه الجهات المصدرة الكيانات السيادية والشركات والمؤسسات المالية. ومن الجدير بالذكر، أن الدول المصدرة للنفط تلعب دورا مهما في إصدار الصكوك، ويمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار النفط على حجم الصكوك الصادرة في السوق.
ويظهر تحليل يو بي إس، أن جزء الصكوك من مؤشر جي بي مورغان (NYSE:JPM) للشرق الأوسط المركب (MECI) شهد عمليات سحب أقل من الجزء المصنف بي بي (LON:BP) بي من المؤشر في آذار (مارس) من العام 2020، وطوال العام الماضي والعام الحالي.
وأشار المحللون، إلى أنه“عند مقارنتها بالسندات التقليدية، يبدو أن الصكوك تظهر سمات دفاعية. فمع تجاوز الطلب على الصكوك المعروض في كثير من الأحيان، غالبًا ما يكون المستثمرون الإسلاميون أقل ميل للخروج من ممتلكاتهم الحالية، بما في ذلك في أوقات التقلبات المتزايدة في الأسواق، حيث قد يجدون صعوبة في إعادة بناء مراكزهم في مرحلة لاحقة.”
وتتقاسم أدوات الصكوك مخاطر مشتركة مع السندات التقليدية الصادرة عن الجهة نفسها، إضافة إلى المخاطر الفريدة لهياكل الصكوك. قد تنشأ هذه المخاطر بسبب التغييرات التنظيمية أو تتعلق بامتثال الأدوات للشريعة الإسلامية.
وعلى وجه التحديد، تنشأ المخاطر إذا سعى الملتزم إلى التهرب من التزامه بدفع قيمة الصكوك في حالة اعتبار الصكوك غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال فترة استحقاقها.
لقد اكتسب سوق الصكوك الدولية، الذي اجتذب اهتمام المستثمرين الإسلاميين والتقليديين، شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة. ويفضل المستثمرون الإسلاميون الملتزمون بقيود الشريعة الإسلامية، إلى جانب المستثمرين التقليديين الذين يسعون إلى التنويع والإدراج في مؤشرات الائتمان، الصكوك، التي هي في الأساس أدوات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية. -(وكالات)

MENAFN18112023000072011014ID1107450486

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث