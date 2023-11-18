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أمنية تساهم بتوفير مجموعة وظائف بالتعاون مع الوطني للتشغيل

11/18/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في إطار حرصها على دعم وتمكين الشباب الأردني، أعلنت شركة أمنية عن مشاركتها في البرنامج الوطني للتشغيل، الهادف إلى توفير فرص عمل للأردنيين، من خلال توظيف مجموعة من الباحثين عن فرص عمل في الشركة، بعد انقضاء فترة التدريب المتفق عليها في بنود البرنامج.
ويعد هذا البرنامج من الجهود التي تبذلها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، لخفض معدلات البطالة في المملكة، حيث يهدف إلى تشغيل الأردنيين والأردنيات في الفئة العمرية من 18 إلى 40 عاما، من خلال تشجيع القطاع الخاص على توفير فرص العمل في جميع القطاعات الاقتصادية وفي جميع محافظات المملكة.
وأعربت المديرة التنفيذية لدائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية لشركة أمنية، ديانا السعيدي عن اعتزاز شركة أمنية وفخرها بالمساهمة في توظيف المزيد من الأردنيين وقالت: "فخورون بتعاوننا مع البرنامج الوطني للتشغيل لتوفير فرص عمل للشباب الأردني ودعم جهود الحكومة في التقليل من نسب البطالة وتمكين الشباب الأردني من الانخراط في سوق العمل".
وأضافت السعيدي: "نؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الأردن، لذا التزمنا في شركة أمنية، بتوفير فرص عمل لمجموعة من الشباب الأردني بعد تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي يحتاجونها للنجاح في حياتهم المهنية، ونحن على ثقة تامة بقدرتهم على العمل الجاد والاضطلاع بحرفية عالية بالمهام الموكلة إليهم".
وأكدت السعيدي، أن استثمار شركة أمنية في تشغيل الشباب الأردني وتوفير فرص العمل له يسلط الضوء أكثر على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للأردنيين، مشيرة إلى أن تعاون "أمنية" مع البرنامج الوطني للتشغيل، يعد جسرا مهما لتمكين الشباب الأردني ومساعدته على تحقيق استقلاليته المالية.
ويستهدف البرنامج الوطني للتشغيل الذي يقع ضمن برنامج عمل الحكومة الاقتصادي للفترة 2021-2023، تشغيل 60 ألف عامل وعاملة، من الباحثين عن فرص عمل من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاما، من خلال التقديم للمنصة الوطنية للتشغيل، أو مديريات وأقسام التشغيل المنتشرة وغرف الصناعة والتجارة والبلديات، في مناطق المملكة كافة.

MENAFN18112023000072011014ID1107450485

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