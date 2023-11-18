-->

Sunday, 19 November 2023 07:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطاقة.. حرب الإبادة في غزة تنفر الاستثمار في المنطقة

11/18/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






زعزعت حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة حالة الاستقرار في الإقليم ما جعل المستثمرين يعيدون النظر في إقامة مشاريع في المنطقة لا سيما في الدول الأكثر تأثرا وعلى رأسها الأردن، بحسب خبراء.
قطاع الطاقة في الأردن طالما تأثر بالأزمات والاضطرابات في دول الجوار بدءا من الحرب الأميركية على العراق وما نتج عنها من حرمان الأردن من الحصول على غالبية احتياجاته النفطية إما مدانا أو بأسعار زهيدة مقارنة بالأسواق العالمية، وصولا إلى الربيع العربي الذي كانت أبرز تبعاته على الأردن انقطاع الغاز المصري عام 2011 والاضطرار إلى العودة إلى استيراد الوقود بالأسعار العالمية ما كبد خزينة الدولة ما يفوق 5 مليارات دولار خسائر متراكمة على شركة الكهرباء الوطنية.
وأخيرا تأتي تبعات العدوان الوحشي على غزة ومخاوف اتساع آثاره في المنطقة ليقف عائقا أمام رغبات مستثمرين دوليين وكذلك محليين من ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات حيوية منها قطاع الطاقة وفقا للخبراء خوفا على مستقبل هذه الاستثمارات.
ويقول عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة "المخاطر في منطقة معينة إذا كانت ناتجة عن الحروب تحديدا، يرفع كلفة الاستثمار في هذه المناطق نظرا لاحتمالات تعرضها للأخطار الناتجة عن الحروب وتبعاتها".
كما قد يضطر المستثمرون في هذ المناطق لزيادة قيمة استثماراتهم لأن الخدمات الناتجة عن هذه المشاريع كالطاقة والكهرباء وغيرها سترتفع لأن أسعار المنتجات من هذه المشاريع سترتفع أيضا نتيجة للمخاطر المحفوفة بها، كما سيقل عدد الشركات أو المستثمرين الراغبين بإقامة أنشطة استثمارية في هذه المناطق، بحسب السلايمة.
وتتأثر أيضا، وفقا للسلايمة، المشاريع الإقليمية المشتركة وليس فقط المحلية من ناحية تأجيلها أو إعادة النظر فيها خصوصا إذا كان أحد أطراف هذه المشاريع مشتركا بالنزاع الحاصل.
ويقع هنا الدور المهم بحسب السلايمة على الحكومة والسفارات في الخارج لاظهار وتأكيد استقرار البيئة الاستثمارية في الأردن أمنيا وسياسيا، وزيادة الحوافز لجلب عدد أكبر من المسثتمرين في القطاعات الحيوية الكبرى ومنها قطاع الطاقة.
وزير النقل الأسبق خالد سيف قال "لا شك بأن الحروب في المنطقة تفرض معيقات كثيرة على الاستثمار في مشاريع في قطاعات كبرى مثل الطاقة والنقل وغيرها وترفع من كلف هذه الاستثمارات وأن ذلك ستظهره الفترة المقبلة لتبعات العدوان الصهيوني على غزة.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد جمودا على صعيد الاستثمارات القادمة إلى المنطقة والمملكة من ضمن المنطقة عموما ، لكن بالمقابل قال سيف "يجب على المستثمرين المحليين انتهاز هذه الفرصة لتطوير جودة المنتجات المحلية وتعزيز الأصناف الأردنية".
وقالت المستشارة في قطاع الطاقة رانيا الهنداوي "المنطقة عموما في حالة تأهب وتخوف من توسع الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة، في وقت يتوسط فيه الأردن هذه النزاعات التي باتت تحيط به من مختلف الجوانب".
وبينت إن وضع الاستثمارات خصوصا في قطاع الطاقة لم يكن في أحسن حالاته قبل الحرب.
ولغاية تعزيز الاستثمارات في القطاع تعكف الوزارة على تحديث إستراتيجيتها للأعوام 2020-2030 ، حيث تركز الوزارة في تحديث الإستراتيجية على قطاعات جديدة مثل مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة، وكلها مشاريع تستهدف استقطاب استثمارات جديدة.
وارتفعت مخصصات النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية في مشروع موازنة العام 2023 بنسبة 82 % مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي، إذ ارتفع مجموع هذه النفقات ارتفع بمقدار 14.58 مليون دينار إلى نحو 32.37 مليون دينار مقارنة مع نحو 17.78 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي.

MENAFN18112023000072011014ID1107450482

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث