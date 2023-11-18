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رصد مليون محتوى تحريضي ضد الفلسطينيين في 40 يوما

11/18/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين






بينما تستعر حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب على غزة التي راح ضحيتها 12 ألف شهيد أكثرهم من الأطفال والنساء وعشرات آلاف الجرحى، تتواصل الحرب الموازية التي تشنها مواقع التواصل الاجتماعي لقطع الطريق أمام الفلسطينيين في العالم الرقمي.
وأعلن مركز "حملة" الفلسطيني، أن المحتوى التحريضي على الفلسطينيين ارتفع ليسجل مليون حالة خطاب كراهية وتحريض عبر مختلف مواقع السوشال ميديا في فترة أربعين يوما.
وقال مركز حملة وهو المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي: "إنه رصد هذا العدد باستخدام "مؤشرالعنف" التابع له الذي أظهر أن مليون حالة خطاب كراهية وتحريض موجهة ضد الفلسطينيين والمناصرين للحقوق الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي باللغة العبرية".
وأكد المركز في بيان رسمي له، أن هذا النوع من المحتوى يشهد انتشارا هائلا في خضم الأحداث السياسية المتصاعدة في المنطقة التي بدأت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) للعام 2023.
وبين المركز، أن المحتوى التحريضي على الفلسطينيين تركز على منصة "إكس" أو " تويتر" سابقا، نظرا لعدم تتبع المنصة للمحتوى الضار المنشور، والسماح بوجوده وانتشاره، وقد تنوعت خلفية هذه الخطابات ما بين 68 % من الخطابات مبنية على أسس سياسية، و29 % كانت مبنية على أسس عرقية؛ ذلك إضافة إلى خطابات العنف المبنية على أسس جندرية، ودينية وغيرها.
وفي السياق ذاته، أعلن المركز أنه عالج 1477 انتهاكا على منصات التواصل الاجتماعي من خلال منصته حُر - المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية منذ 7 من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي وحتى 14 من تشرين الثاني(نوفمبر) الحالي، وشملت هذه الانتهاكات 573 حالة تقييد وحذف حسابات ومحتوى ناشطين/ات الفلسطينيين/ات ومناصرين/ات للحقوق الفلسطينية، إضافة إلى 904 خطابات تشجع على الكراهية والتحريض.
وأكد مركز حملة، أهمية تحمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل "ميتا" و"إكس" المسؤولية في إدارة المحتوى المنتشر على منصاتها وخاصة المحتوى المكتوب باللغة العبرية، ولعب دور منصف في إدارة المحتوى وعدم التمييز في سياساتها مع المستخدمين/ات.


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