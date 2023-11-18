عمان وحرثا يرفعان شعار التحدي للتتويج بلقب كأس اليد النسوية اليوم

MENAFN - Alghad Newspaper) بلال الغلاييني

تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بدءا من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن للسيدات لموسم 2023، والتي تجمع بين فريقي عمان وحرثا، حيث يتوقع أن تحفل هذه المواجهة بكامل القوة والإثارة لأهميتها وحرص الفريقين على الفوز وبلوغ منصة التتويج الذهبية، خصوصا وأن اللقاءات السابقة بين الفريقين اللذين يعتبران الأميز والأبرز على الساحة المحلية وأهتمامهما الكبير بكرة اليد النسوية.



الفريقان التقيا في الموسم الحالي 2023 ثلاث مرات، حيث تقابلا في افتتاح الموسم بمباراة كأس السوبر، والتي نجح فيه فريق عمان من تحقيق الفوز بنتيجة 24-18، ثم تقابلا في منافسات الدوري النسوي مرتين، فاز فريق عمان في مرحلة الذهاب بنتيجة 26-21، وكرر الفوز في مرحلة الإياب بنتيجة 33-20، وهي النتيجة الأعلى بين الفريقين في تاريج المواجهات التي جمعتهما.



من الناحية الفنية يعتبر الفريق الأفضل والأكثر جاهزية من نظيره فريق حرثا، ودليل على ذلك سيطرته على كافة اللقاءات الرسمية التي جمعت الفريقين الموسم الحالي، بل إن نتائج اللقاءات وصلت لفارق كبير من الأهداف، والفريق الذي يدربه محمد فضل لديه العديد من الخيارات التي تعزز من قوته وفرصته في فرض سيطرته على مجريات المباراة، وخصوصا تميزه في بناء الهجمات المضادة السريعة، والتي تمنح اللاعبات فرص الوصول لمرمى الفريق المنافس وتسجيل الأهداف، وهذا ما طبقه الفريق في مبارياته الماضية، التي جعلت يحقق الفوز بفارق كبير من الأهداف.



ومن أبرز لاعبات الفريق اللواتي قدمن مستويات جيدة في الموسم الحالي، والتي جعلت الفريق يحقق الفوز في كافة اللقاءات التي خاضها في البطولات المحلية سواء كانت في كأس السوبر وبطولتي الدوري وكأس الأردن (عائشة المجالي وسارة حلبية وناهد الرواشدة ولبنى سلامة وتمارا خليفات وحارسة المرمى ليما ابده)، كما يتميز فريق عمان بوجود العديد من اللاعبات البديلات واللواتي يتمتعن بذات المستوى الفني للاعبات الأساسيات، وهذا ما يمنح الجهاز الفني فرصا عديدة في تحقيق الانتصارات.



فريق حرثا لم يظهر في الموسم الحالي بمستواه الفني المعهود، ما جعله يفقد القابه التي تحصل عليها في الموسم الماضي، وهو يعاني من عدم وجود اللاعبات البديلات، وهو يعتمد بشكل رئيسي على (فلك عبيدات ودينا عبيدات وهيا عبيدات وأمل عبيدات).



وقاد الفريق في الموسم الحالي المدرب اياد العقيلي، والذي يبدو أنه لن يستمر مع الفريق، حيث غاب عن الفريق في أغلب مجريات الشوط الثاني في مباراة فريقه الأخيرة أمام فريق عمان، والفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبات أبرزهن

ويذكر أن فريق عمان تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز الذي حققه على فريق الفجر بنتيجة 46-12، جاء تأهل فريق حرثا بعد أن تغلب على فريق البتراء بنتيجة 37-12، علما أن بطولة كأس الأردن أقيمت وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وبمشاركة الفرق الأربعة.

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