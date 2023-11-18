فرسان الأردن يحسم لقب دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة

عمان- الغد- حسم فريق فرسان الأردن تتويجه بلقب دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة بعد تغلبه على الجزيرة 4-0، ضمن الأسبوع التاسع وقبل الأخير من البطولة.

وضمن ذات الأسبوع تغلب الرمثا على نظيره الوحدات 2-1، فيما يلتقي الحسين والفيصلي عند الساعة الثالثة اليوم السبت على ملعب جرش.

ورفع فرسان الأردن رصيده إلى 22 نقطة، متقدما عن الوحدات 14، ثم الفيصلي 11، الجزيرة 9، الحسين والرمثا 8.

وينتظر فريق فرسان الأردن تتويجه بلقب البطولة عقب مباراته مع الوحدات عند الثالثة عصر السبت المقبل 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، على ملعب الوحدات، ضمن الأسبوع العاشر والأخير من البطولة.

وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

يذكر أن فريق فرسان الأردن هو حامل لقب البطولة للموسم الماضي 2022.

في المقابل، يتصدر العربي ترتيب فرق دوري الدرجات برصيد 15 نقطة، يليه الاتحاد وأكاديمية رؤى المستقبل 12، شباب الأردن وأولمبيا عمان 10، مدارس الخضر 9، عمان FC وكفرسوم 8، المدرسة الإنجليزية 6، وأكاديمية المنتصر 4.

ويقام الدور الثاني بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات خلال الموسم المقبل، بغض النظر عن درجة النادي.

