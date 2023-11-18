بطل تزحلق ياباني يحمّل وسائل الإعلام مسؤولية طلاقه

أعلن الياباني المعتزل يوزورو هانيو، حامل ذهبيتين أولمبيتين في التزحلق الفني على الجليد، طلاقه من زوجته ملقياً باللوم على "ملاحقة" وسائل الإعلام ومضايقتها.



كتب هانيو الذي يُعدّ بطلاً قومياً في اليابان، على منصة إكس الجمعة ان أشخاصاً "مشبوهين" زاروا منزله وانتهك صحافيون خصوصيته منذ إعلان زواجه في آب الماضي.



قال في بيان "تقوم وسائل إعلام مختلفة في الوقت الحالي بالتشهير، الملاحقة وبث مقابلات وتقارير غير مصرّح بها عن شريكتي" وهي ليست من المشاهير، بالاضافة لأفراد آخرين من عائلتيهما.



هانيو المعروف في اليابان بلقب "أمير الجليد" قال ان شريكته دعمته "رغم انها لم تتمكن من الخروج خطوة واحدة من المنزل".



تابع "كان صعباً جداً أن أحمي شريكتي ونفسي في هذه الظروف ووجدت ان الأمر لا يُطاق".



قرّر في نهاية المطاف الطلاق حتى تكون شريكته "سعيدة دون قيود".

ولم يكشف عن هوية زوجته السابقة.



واعتزل هانيو (28 عاماً) في تموز الماضي، ويؤدّي راهناً عروض تزلج احترافية.



أصبح الرياضي الهادئ في ألعاب بيونغتشانغ 2018 أول متزلج يحرز ذهبيتين أولمبيتين توالياً في 66 عاماً.