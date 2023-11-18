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ضربة مزدوجة لمانشستر يونايتد

11/18/2023 2:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تعرض فريق مانشستر يونايتد لضربة مزدوجة من حيث الإصابة وذلك بعد خروج لاعبيه الأساسيين ماركوس راشفورد الإنكليزي وأندريه أونانا الكاميروني مصابين من مباراة انكلترا ضد منتخب مالطا ضمن تصفيات اليورو 2024 ومباراة الكاميرون ضد الموريشيس في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وكان راشفورد الذي لم يقدم اداء جيد في مباراته قد خرج منها بعد مرور ساعة من الوقت بعد ان إصطدم بزميله ترنت الكسندر ارنولد.

اما اونانا ايضًا خرج من مباراته قبل نهايتها بعشر دقائق وهو يعرج. هذه الإصابات ستزيد وجع رأس مدرب يونايتد اريك تن هاغ.

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