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كيف علق ويمبانياما بعد خسارة فريقه؟

11/18/2023 2:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قدّم الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما مستوى جيداً لم يجنّب فريقه سان أنتونيو سبيرز خسارة سابعة توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أمام ضيفه ساكرامنتو كينغز 120-129.
خلال الخسارة الساحقة الأخيرة أمام أوكلاهوما سيتي 87-123، لم يسجّل ابن التاسعة عشرة سوى ثماني نقاط. احتاج أربع دقائق فقط لبلوغ هذا الرصيد، منهياً المواجهة برصيد 27 نقطة و9 متابعات.


واعتمد فريق ولاية كاليفورنيا على صانع اللعب ديأرون فوكس صاحب 43 نقطة والليتواني دومانتاس سابونيس (27 نقطة و14 متابعة)، فيما أضاف البديل ماليك مونك 20 نقطة.

وفيما سجّل الفرنسي كرة طائرة استعراضية (أليوب) مع حصوله على خطأ، ارتكب "ويمبي" بعض الأخطاء في نهاية المباراة وأهدر رميات خلال فترة تراجع سان أنتونيو الذي سجّل له لاعب الارتكاز زاك كولينز 28 نقطة و8 متابعات.


وخلال 30 دقيقة أمضاها ويمبانياما في أرض الملعب، تخلف فريقه بمجموع 31 نقطة.


قال العملاق الفرنسي: "هناك تضحيات يجب تقديمها، نعرف ذلك. من الصعب التحلّي بالصبر، انها معركة يومية".

تابع: "سنكون بخير طالما بقينا متحفزين ومركزين وأفكارنا واضحة".


بدوره، قدّر المدرب غريغ بوبوفيتش جهود الفرنسي "الخسارة محبطة جداً، لكن علينا الاحتفاظ بمسافة معينة كي نفهم الأمور. سنقلّص أخطاءنا مع الوقت، وسنحقّق بعض الانتصارات".


وفي ظل إصابة نجميه تري جونز وديفن فاسيل، يدفع سبيرز ثمن تشكيلته الشابة وغياب البدلاء، فحقق حتى الآن ثلاثة انتصارات فقط مقابل 9 خسارات، ليقبع في المركز قبل الاخير في ترتيب المنطقة الغربية.

واندرجت المباراة ضمن دور المجموعات لمسابقة الكأس الجديدة، وقد تأكد عدم تأهل فريق ولاية تكساس إلى ربع النهائي الذي اقترب منه ساكرامنتو (فوزان في مبارتين).

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